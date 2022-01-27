Три знака зодиака, которые легко превращают любого мужчину в подкаблучника

Многие мужчины предпочитают девушек с сильным характером — такие волевые особы способны твёрдо стоять на ногах и в случае чего самостоятельно справляться с проблемами, не дожидаясь принца на белом коне. Вот только такая самостоятельность часто выходит мужчинам боком, ведь их избранницы слишком привыкают действовать решительно и контролировать ситуацию. Какие знаки зодиака способны в краткие сроки превратить возлюбленного в подкаблучника, разобрался Павел Глоба.

Скорпион

О тяжёлом характере Скорпиона обоих полов ходят легенды, но особыми капризами отличаются именно представительницы прекрасного пола. По их разумению, всё в этой жизни должно подчиняться их желаниям, а мужчины просто обязаны их выполнять. Сперва такая позиция может привлекать избранника своей необычностью, но затем новизна быстро проходит, но вот клеймо каблука остаётся.

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Стрелец

Девушки-Стрельцы прекрасно понимают, чего хотят от жизни, но идти напролом они не привыкли. Представительницы этого знака зодиака умело манипулируют своими ухажёрами, добиваясь от тех исполнения любой мечты, причём так искусно, что ни один мужчина не сможет раскрыть их план. Стрельцы выглядят безобидными и милыми, но на самом деле способны захватить мир, а потому у их кавалеров нет и шанса на собственное мнение.

Лев