Три знака зодиака, которые легко превращают любого мужчину в подкаблучника
Получается это у девушек вовсе не специально — просто характер не позволяет им вести себя иначе, и избранникам приходится подчиняться или бежать.
Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock
Многие мужчины предпочитают девушек с сильным характером — такие волевые особы способны твёрдо стоять на ногах и в случае чего самостоятельно справляться с проблемами, не дожидаясь принца на белом коне. Вот только такая самостоятельность часто выходит мужчинам боком, ведь их избранницы слишком привыкают действовать решительно и контролировать ситуацию. Какие знаки зодиака способны в краткие сроки превратить возлюбленного в подкаблучника, разобрался Павел Глоба.
Скорпион
О тяжёлом характере Скорпиона обоих полов ходят легенды, но особыми капризами отличаются именно представительницы прекрасного пола. По их разумению, всё в этой жизни должно подчиняться их желаниям, а мужчины просто обязаны их выполнять. Сперва такая позиция может привлекать избранника своей необычностью, но затем новизна быстро проходит, но вот клеймо каблука остаётся.
Фото © Shutterstock
Стрелец
Девушки-Стрельцы прекрасно понимают, чего хотят от жизни, но идти напролом они не привыкли. Представительницы этого знака зодиака умело манипулируют своими ухажёрами, добиваясь от тех исполнения любой мечты, причём так искусно, что ни один мужчина не сможет раскрыть их план. Стрельцы выглядят безобидными и милыми, но на самом деле способны захватить мир, а потому у их кавалеров нет и шанса на собственное мнение.
Лев
В отношениях со Львицей мужчина никогда не будет на первом месте — и с этой грустной правдой стоит смириться сразу. Никого на свете представительницы этого знака зодиака не любят сильнее себя, а потому все цели и желания таких девушек будут крутиться вокруг собственной персоны. Мужчинам придётся лишь подстраиваться под постоянно меняющиеся требования возлюбленной, и ни о каком личном мнении или автономности в их случае не может быть и речи.
Комментариев: 0