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Депутат Бородай предложил запретить Сердючке въезд в Россию после песни про Бандеру

Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.

27 января, 19:03
<p>Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Украинскому музыканту Андрею Данилко, известному по образу Верки Сердючки, не помешает запретить въезд на территорию России из-за исполнения артистом вирусной песни о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Таким мнением поделился депутат Госдумы Александр Бородай.

Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.

"Вся Украина с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду. Реагировать как-то серьёзно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну Верке Сердючке не помешает запретить", — цитирует "Газета.ru" Бородая.

Данилко назвал песню про Бандеру в образе Сердючки импровизацией и трендом

Данилко назвал песню про Бандеру в образе Сердючки импровизацией и трендом

Напомним, песня про Бандеру стала вирусным трендом из украинского TikTok среди подростков — и в какой-то момент популярнее хита Моргенштерна. К флешмобу присоединились даже первоклашки, а депутаты от партии Порошенко не устояли и спели в зале Рады об украинском националисте.

Телеведущий Попов назвал "клиникой" выступление Сердючки с песней про Бандеру

Телеведущий Попов назвал "клиникой" выступление Сердючки с песней про Бандеру

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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