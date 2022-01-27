Депутат Бородай предложил запретить Сердючке въезд в Россию после песни про Бандеру
Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.
Украинскому музыканту Андрею Данилко, известному по образу Верки Сердючки, не помешает запретить въезд на территорию России из-за исполнения артистом вирусной песни о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Таким мнением поделился депутат Госдумы Александр Бородай.
Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.
"Вся Украина с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду. Реагировать как-то серьёзно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну Верке Сердючке не помешает запретить", — цитирует "Газета.ru" Бородая.
Напомним, песня про Бандеру стала вирусным трендом из украинского TikTok среди подростков — и в какой-то момент популярнее хита Моргенштерна. К флешмобу присоединились даже первоклашки, а депутаты от партии Порошенко не устояли и спели в зале Рады об украинском националисте.