Депутат Бородай предложил запретить Сердючке въезд в Россию после песни про Бандеру

Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.

Украинскому музыканту Андрею Данилко, известному по образу Верки Сердючки, не помешает запретить въезд на территорию России из-за исполнения артистом вирусной песни о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Таким мнением поделился депутат Госдумы Александр Бородай.

Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.