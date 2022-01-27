Депутат Бородай предложил запретить Сердючке въезд в Россию после песни про Бандеру

Украинскому музыканту Андрею Данилко, известному по образу Верки Сердючки, не помешает запретить въезд на территорию России из-за исполнения артистом вирусной песни о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Таким мнением поделился депутат Госдумы Александр Бородай.

Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.