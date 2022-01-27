Депутат Бородай предложил запретить Сердючке въезд в Россию после песни про Бандеру
Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.
Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Украинскому музыканту Андрею Данилко, известному по образу Верки Сердючки, не помешает запретить въезд на территорию России из-за исполнения артистом вирусной песни о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Таким мнением поделился депутат Госдумы Александр Бородай.
Парламентарий пояснил, что Данилко "позволено всё" так же, как и "Вовке Зеленскому". По его мнению, эти два артиста отчасти представляют собой самосознание политики Незалежной.
"Вся Украина с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду. Реагировать как-то серьёзно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну Верке Сердючке не помешает запретить", — цитирует "Газета.ru" Бородая.
Напомним, песня про Бандеру стала вирусным трендом из украинского TikTok среди подростков — и в какой-то момент популярнее хита Моргенштерна. К флешмобу присоединились даже первоклашки, а депутаты от партии Порошенко не устояли и спели в зале Рады об украинском националисте.
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