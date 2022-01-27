Телеведущий Попов назвал "клиникой" выступление Сердючки с песней про Бандеру
Автор программы "60 минут" считает, что в России Андрей Данилко мог бы спеть и про Сталина, так как в его случае всё решают гонорары.
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки © Wikipedia / Indrek Galetin
Украинскому музыканту Андрею Данилко, известному по образу Верки Сердючки, без разницы, про кого петь, ведь "деньги не пахнут". Такое мнение выразил член фракции "Единая Россия" и телеведущий Евгений Попов, комментируя исполнение музыкантом вирусной песни о лидере украинского националистического движения Степане Бандере.
"Это клиника. В России он будет петь, что Сталин ему батька. Деньги — как и CoViD — не пахнут", — цитирует "Газета.ru" Попова.
Напомним, песня про Бандеру стала вирусным трендом из украинского TikTok среди подростков — и в какой-то момент стала популярнее хита Моргенштерна. К флешмобу присоединились даже первоклашки, а депутаты от партии Порошенко не устояли и спели в зале Рады об украинском националисте.
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