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Телеведущий Попов назвал "клиникой" выступление Сердючки с песней про Бандеру

Автор программы "60 минут" считает, что в России Андрей Данилко мог бы спеть и про Сталина, так как в его случае всё решают гонорары.

27 января, 17:49
<p>Андрей Данилко в образе Верки Сердючки © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Verka_Serduchka_ESC_2007.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Indrek Galetin</p>

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки © Wikipedia / Indrek Galetin

Украинскому музыканту Андрею Данилко, известному по образу Верки Сердючки, без разницы, про кого петь, ведь "деньги не пахнут". Такое мнение выразил член фракции "Единая Россия" и телеведущий Евгений Попов, комментируя исполнение музыкантом вирусной песни о лидере украинского националистического движения Степане Бандере.

"Это клиника. В России он будет петь, что Сталин ему батька. Деньги — как и CoViD — не пахнут", — цитирует "Газета.ru" Попова.

Данилко назвал песню про Бандеру в образе Сердючки импровизацией и трендом

Данилко назвал песню про Бандеру в образе Сердючки импровизацией и трендом

Напомним, песня про Бандеру стала вирусным трендом из украинского TikTok среди подростков — и в какой-то момент стала популярнее хита Моргенштерна. К флешмобу присоединились даже первоклашки, а депутаты от партии Порошенко не устояли и спели в зале Рады об украинском националисте.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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