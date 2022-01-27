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Воробьёв объявил о старте в Подмосковье программы поддержки медиков "Приведи друга"

В рамках нового проекта медработники смогут получить единоразовую выплату. Власти уточнили, что её размер зависит от оклада сотрудника и может составить до 50 тысяч рублей.

27 января, 17:39
<p>© Агентство городских новостей "Москва" </p>

© Агентство городских новостей "Москва"

Власти Подмосковья решили поддержать медицинских работников, а также привлечь новых сотрудников с помощью программы "Приведи друга". Так, если медик приведёт нового сотрудника, то получит единоразовую выплату, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем: узкий специалист, терапевт, педиатр, профессиональный хирург, онколог, уролог. Здесь есть программа "Приведи друга", — передаёт его слова телеканал "360".

В рамках этой программы врач, который привёл специалиста, получит от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от своего оклада. Как подчеркнул губернатор, система здравоохранения сегодня сильно нуждается в новых кадрах.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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