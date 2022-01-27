Воробьёв объявил о старте в Подмосковье программы поддержки медиков "Приведи друга"

Власти Подмосковья решили поддержать медицинских работников, а также привлечь новых сотрудников с помощью программы "Приведи друга". Так, если медик приведёт нового сотрудника, то получит единоразовую выплату, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем: узкий специалист, терапевт, педиатр, профессиональный хирург, онколог, уролог. Здесь есть программа "Приведи друга", — передаёт его слова телеканал "360".

В рамках этой программы врач, который привёл специалиста, получит от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от своего оклада. Как подчеркнул губернатор, система здравоохранения сегодня сильно нуждается в новых кадрах.