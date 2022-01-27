Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Пулково
Причиной стал личный конфликт, который произошёл у подозреваемого с убитым таксистом ещё на родине. Чтобы наказать обидчика, его 18-летний знакомый специально прилетел в Петербург, заранее купив нож.
Аэропорт Пулково. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в жестокой расправе над таксистом, чьё тело было найдено в машине в аэропорту Пулково. Им оказался знакомый и земляк убитого. По данным источников Лайфа,18-летний гражданин Таджикистана находится на допросе в Следственном комитете, вскоре его должны арестовать.
По предварительными данным, причиной стал личный конфликт, который произошёл у подозреваемого с убитым таксистом ещё на родине. Они пересеклись на рынке, стукнулись плечами, разобрались "толпа на толпу" и разошлись. Потом оба переехали в Россию, но в разные города. Убитый устроился работать в такси, а его земляк так и не смог забыть своего обидчика. Ради встречи с ним он прилетел в Петербург, короткий разговор в припаркованном авто недалеко от аэропорта быстро привёл к драке, в результате чего 18-летний обиженный юноша вытащил заранее купленный нож.
Тело таксиста со множеством ножевых ранений и перерезанным горлом нашли только через два дня. Причём орудие убийства — нож — преступник так и оставил в машине.
Ранее бывшего хоккеиста "Реактора" 24-летнего Владимира Паюла нашли убитым топором в собственной квартире. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в расправе. Оказалось, что задержанный уже был судим.
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