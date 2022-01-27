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Юморист Александр Пономаренко объяснил, как звёзды "Аншлага" выживают в пандемию

Многих артистов ситуация с ковидом подкосила, отметил он. Но, несмотря на ограничения, некоторые его коллеги всё же выезжают на гастроли, причём не только по России.

27 января, 17:23
<p>Юморист Александр Пономаренко © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Bz-rqLbhYcI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bratiya_ponomarenko</a></p>

Юморист Александр Пономаренко © Instagram / bratiya_ponomarenko

Из-за отмены концертов и гастролей в связи с пандемией коронавируса юмористы "Аншлага" умудряются держаться только благодаря частным заказам и корпоративам. Так прокомментировал слова ведущей шоу Регины Дубовицкой "о бедствующих юмористах" комик Александр Пономаренко.

"Поскольку Регина больше общается с этими артистами, она может лучше знать их материальное положение. Просто у нас как-то было не принято обсуждать с коллегами материальные вопросы. Во всяком случае, я не практиковал этого. В нашем закулисье основной темой для беседы выступало творчество. Но в целом многих артистов ситуация в мире с ковидом подкосила", — признался он в беседе с "Вечерней Москвой".

Пономаренко добавил, что, несмотря на ограничения, некоторые его коллеги всё же выезжают на гастроли, причём не только по России. В пример он привёл артистов Comedy Club, которые летают на концерты в США.

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"Наш же коллектив сегодня выживает благодаря корпоративам, видеопоздравлениям, частным вечеринкам, которые ситуацию финансовую не выравнивают, конечно, но не доводят хотя бы до критической черты", — пояснил экс-участник "Аншлага".

Ранее были названы гонорары Пугачёвой, Лолиты, Урганта и других звёзд за новогодние корпоративы. Многие артисты поменяли свой прайс: одни подняли цены, а другие, наоборот, опустили. При этом эксперты подчеркнули, что каждый стоит столько, сколько хочет в этот момент.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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