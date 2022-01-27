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Путин: Наш долг — сохранить и передать правду о Второй мировой войне и холокосте

Глава государства заявил о необходимости всегда помнить, какими ужасными последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии.

27 января, 17:15
<p>Президент РФ Владимир Путин © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Президент РФ Владимир Путин © ТАСС / Никольский Алексей

Президент России Владимир Путин выразил искреннюю признательность участникам мемориального вечера "Хранитель памяти" в Москве, приуроченного к Международному дню памяти жертв холокоста. Об этом он написал в "Телеграме" организаторам мероприятия, текст опубликован на сайте Кремля.

"Сколько бы времени ни прошло, человечество никогда не забудет эту страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, которая произошла в годы Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

Путин отметил, что россияне скорбят о миллионах жертв холокоста, в том числе о своих соотечественниках, которые были "растерзаны в застенках концлагерей и гетто, расстреляны карателями, погибли от голода и болезней".

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Также президент страны подчеркнул, что россияне гордятся мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии и её союзников, которые освободили мир от нацизма.

"Наш долг сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать её подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников", — подчеркнул Путин.

По его словам, необходимо всегда помнить, какими ужасными последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии.

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Ранее Лайф рассказывал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию об осуждении отрицания холокоста. Документ, выдвинутый Израилем и Германией, был принят на основе консенсуса, то есть без голосования.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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