Полицейские совершили марш по Дороге жизни в годовщину снятия блокады Ленинграда

Марш полицейских по Дороге жизни в годовщину снятия блокады Ленинграда © Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге полицейские совершили марш по Дороге жизни в честь 78-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"27 января 2022 года сотрудники Специального полка полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели акцию, посвящённую 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия 11 сотрудников полиции совершили марш-пробег по Дороге жизни, которая во время оккупации была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро и связывала блокадный Ленинград со страной.

Старт был дан в 8 утра у памятника регулировщице на Рябовском шоссе. На протяжении всего маршрута полицейские возлагали цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Забег завершился у памятника "Паровоз" на 47-м километре Дороги жизни.