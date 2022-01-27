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Полицейские совершили марш по Дороге жизни в годовщину снятия блокады Ленинграда

Стартовал забег от памятника регулировщице на Рябовском шоссе, а завершился у памятника "Паровоз" на 47-м километре. На протяжении всего маршрута правоохранители возлагали цветы к мемориалам ВОВ.

27 января, 14:57

Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Марш полицейских по Дороге жизни в годовщину снятия блокады Ленинграда © Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге полицейские совершили марш по Дороге жизни в честь 78-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"27 января 2022 года сотрудники Специального полка полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели акцию, посвящённую 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия 11 сотрудников полиции совершили марш-пробег по Дороге жизни, которая во время оккупации была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро и связывала блокадный Ленинград со страной.

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Старт был дан в 8 утра у памятника регулировщице на Рябовском шоссе. На протяжении всего маршрута полицейские возлагали цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Забег завершился у памятника "Паровоз" на 47-м километре Дороги жизни.

Ранее Лайф рассказывал, что "Волонтёры Победы" приняли участие в мероприятиях к 78-летию снятия блокады Ленинграда. В частности, участники движения внесли свой вклад в организацию траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище, а также помогают на акции "900 дней и ночей".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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