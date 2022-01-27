"Волонтёры Победы" приняли участие в мероприятиях к 78-летию снятия блокады Ленинграда

Активисты всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтёры Победы" внесли свой вклад в проведение памятных акций и мероприятий в Санкт-Петербурге, которые приурочены к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В частности, участники движения помогали в организации возложения цветов в ходе траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище. В их обязанности входила встреча автобусов с делегациями, а также сопровождение ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Вместе с тем волонтёры принимают участие в акции "900 дней и ночей", которая до самого вечера будет проходить у здания Капеллы. Пока жители и гости Северной столицы будут наблюдать проекцию видеоматериалов на фасаде, добровольцы будут раздавать ленточки и листовки всем желающим.