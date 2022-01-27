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"Волонтёры Победы" приняли участие в мероприятиях к 78-летию снятия блокады Ленинграда

В частности, участники движения внесли свой вклад в организацию траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище, а также помогают на акции "900 дней и ночей".

27 января, 14:50
<p>© VK /<a href="https://vk.com/photo-81675082_456269328" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Волонтёры Победы"</a></p>

© VK / "Волонтёры Победы"

Активисты всероссийского общественного движения (ВОД) "Волонтёры Победы" внесли свой вклад в проведение памятных акций и мероприятий в Санкт-Петербурге, которые приурочены к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В частности, участники движения помогали в организации возложения цветов в ходе траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище. В их обязанности входила встреча автобусов с делегациями, а также сопровождение ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

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Вместе с тем волонтёры принимают участие в акции "900 дней и ночей", которая до самого вечера будет проходить у здания Капеллы. Пока жители и гости Северной столицы будут наблюдать проекцию видеоматериалов на фасаде, добровольцы будут раздавать ленточки и листовки всем желающим.

Ранее Минобороны обнародовало архивные документы о блокаде Ленинграда. В специальном разделе опубликованы исторические материалы, описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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