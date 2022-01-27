Актёр Андрей Ургант рассказал, как его семья выживала в годы блокады Ленинграда

Актёр и телеведущий Андрей Ургант рассказал, как его семья пережила годы блокады Ленинграда. Он заметил, что его мама, актриса кино и театра Нина Ургант, была в оккупации, а другие родственники находились в городе Даугавпилс в Латвии.

Артист признался, что его бабушка Мария Ургант приносила очистки с немецкой кухни, где работала, чтобы прокормить детей. При этом четвёртый ребёнок убежал из дома и вместе с отцом ушёл на фронт, однако, несмотря на происхождение семьи, их не тронули фашистские оккупанты.

"Удивительно то, что он был майором НКВД и служил в командном составе. В 1940 году был расквартирован и направлен в Латвию, куда потом вошли немцы. Странно, что семья осталась жива, ведь он был членом партии, коммунист и энкавэдэшник. Его семья должна была уехать в концлагерь либо должна была быть уничтожена. Остались в живых бабушка, трое детей и моя мама. Если бы она погибла, то не было бы меня, моего сына и внуков", — приводит его слова РИА ФАН.

Работа бабушки Андрея Урганта на кухне у немцев могла также спровоцировать советские войска НКВД, которые сослали бы её в Сибирь, однако этого не произошло, заметил телеведущий. Близкие родственники актёра похоронены в Даугавпилсе.

"Я каждый раз плачу, когда мне напоминают о блокаде. Я довольно хорошо изучал этот материал. Выражаю глубочайшее уважение к нашему народу, к победителям и к тем, кто пережил блокаду, ведь есть и такие", — добавил Ургант.