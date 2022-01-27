Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела солдат в Днепре

"С учётом того что за любые действия несёт ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией", — заявил Балан на брифинге.