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Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела солдат в Днепре

Николай Балан заявил, что за любые действия военнослужащих "несёт ответственность командир".

27 января, 14:44
<p>Николай Балан. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Николай Балан. Фото © Wikipedia

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после массового расстрела солдатом-срочником своих сослуживцев в Днепре.

"С учётом того что за любые действия несёт ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией", — заявил Балан на брифинге.

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Напомним, в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка уже задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не подвергался ли военнослужащий "психологическому давлению в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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