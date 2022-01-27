Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела солдат в Днепре
Николай Балан заявил, что за любые действия военнослужащих "несёт ответственность командир".
Николай Балан. Фото © Wikipedia
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку после массового расстрела солдатом-срочником своих сослуживцев в Днепре.
"С учётом того что за любые действия несёт ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией", — заявил Балан на брифинге.
Напомним, в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка уже задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не подвергался ли военнослужащий "психологическому давлению в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине.
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