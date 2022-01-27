"Это всё игра": Психолог Коржаева назвала детской защитной реакцией улыбку украинского стрелка

Клинический психолог и гипнотерапевт Ирина Коржаева по просьбе Лайфа расшифровала поведение расстрелявшего сослуживцев украинского нацгвардейца Артёма Рябчука во время допроса. По словам специалиста, улыбки и ухмылки, которые демонстрирует военнослужащий во время рассказа об убийствах людей, являются элементом самозащиты.

"Он как будто ещё не осознал, и для него это всё игра. Улыбка идёт в те моменты, когда он начинает подшучивать, что у него что-то не получилось. Это не значит, что ему весело, так часто поступают дети, защищая себя. Когда ребёнок нахулиганил, он улыбается, и ему вроде как всё прощают. Реакция на стрессоустойчивость у всех разная", — пояснила психолог.

Кроме того, подобная реакция может свидетельствовать и о шоке Рябчука, так как в этот момент его переполняет адреналин, отметила собеседница. По её словам, осознание содеянного к нему должно прийти через какое-то время.