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"Это всё игра": Психолог Коржаева назвала детской защитной реакцией улыбку украинского стрелка

Подобное поведение может свидетельствовать и о шоке солдата, отметила собеседница. По её словам, осознание содеянного к нему должно прийти через какое-то время.

27 января, 13:48

Кадры первого допроса и задержания Артёма Рябчука. Фото © Telegram / "Политика страны"

Клинический психолог и гипнотерапевт Ирина Коржаева по просьбе Лайфа расшифровала поведение расстрелявшего сослуживцев украинского нацгвардейца Артёма Рябчука во время допроса. По словам специалиста, улыбки и ухмылки, которые демонстрирует военнослужащий во время рассказа об убийствах людей, являются элементом самозащиты.

"Он как будто ещё не осознал, и для него это всё игра. Улыбка идёт в те моменты, когда он начинает подшучивать, что у него что-то не получилось. Это не значит, что ему весело, так часто поступают дети, защищая себя. Когда ребёнок нахулиганил, он улыбается, и ему вроде как всё прощают. Реакция на стрессоустойчивость у всех разная", — пояснила психолог.

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Кроме того, подобная реакция может свидетельствовать и о шоке Рябчука, так как в этот момент его переполняет адреналин, отметила собеседница. По её словам, осознание содеянного к нему должно прийти через какое-то время.

Ранее Лайф сообщал, что в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка уже задержали, о мотивах его поступка пока ничего не известно. Следствие будет проверять, не подвергался ли военнослужащий Рябчук "психологическому давлению в коллективе".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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