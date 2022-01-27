Посольство России направило ноту в МИД Египта после задержания фотографа Котова

Посольство России в Каире направило ноту в Министерство иностранных дел Египта в связи с задержанием российского фотографа Арсения Котова. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

"Ведётся активная работа с египетскими властями по освобождению нашего соотечественника. В МИД Арабской Республики Египет направлена соответствующая нота. Идут интенсивные рабочие контакты", — говорится в релизе.

В посольстве также добавили, что россиянину уже оказали медицинскую помощь. Сотрудники консульского отдела обеспечили его необходимыми лекарствами и едой.