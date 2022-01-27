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Посольство России направило ноту в МИД Египта после задержания фотографа Котова

В диппредставительстве отметили, что сейчас ведётся активная работа с властями страны по освобождению нашего соотечественника. Избитого россиянина также обеспечили лекарствами и едой.

27 января, 13:38
<p>Арсений Котов после нападения в Каире. Скриншот сториз © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/northern.friend/tagged/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">northern.friend</a></p>

Арсений Котов после нападения в Каире. Скриншот сториз © Instagram / northern.friend

Посольство России в Каире направило ноту в Министерство иностранных дел Египта в связи с задержанием российского фотографа Арсения Котова. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

"Ведётся активная работа с египетскими властями по освобождению нашего соотечественника. В МИД Арабской Республики Египет направлена соответствующая нота. Идут интенсивные рабочие контакты", — говорится в релизе.

Избитый в Каире фотограф Котов рассказал Лайфу о проблемах с полицией

Избитый в Каире фотограф Котов рассказал Лайфу о проблемах с полицией

В посольстве также добавили, что россиянину уже оказали медицинскую помощь. Сотрудники консульского отдела обеспечили его необходимыми лекарствами и едой.

Ранее Лайф сообщал, что Котова избили в Каире во время съёмок. Молодой человек делал фотографии в неблагополучном районе Маншият-Насир, прозванном Городом Мусорщиков. Теперь ему предстоит разбираться со службой государственной безопасности Египта из-за снимков. Один из англоговорящих полицейских сообщил, что фотографиями, сделанными Котовым, заинтересовалась местная служба Public Security.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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