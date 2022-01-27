Посольство России направило ноту в МИД Египта после задержания фотографа Котова
В диппредставительстве отметили, что сейчас ведётся активная работа с властями страны по освобождению нашего соотечественника. Избитого россиянина также обеспечили лекарствами и едой.
Арсений Котов после нападения в Каире. Скриншот сториз © Instagram / northern.friend
Посольство России в Каире направило ноту в Министерство иностранных дел Египта в связи с задержанием российского фотографа Арсения Котова. Об этом сообщается в телеграм-канале диппредставительства.
"Ведётся активная работа с египетскими властями по освобождению нашего соотечественника. В МИД Арабской Республики Египет направлена соответствующая нота. Идут интенсивные рабочие контакты", — говорится в релизе.
В посольстве также добавили, что россиянину уже оказали медицинскую помощь. Сотрудники консульского отдела обеспечили его необходимыми лекарствами и едой.
Ранее Лайф сообщал, что Котова избили в Каире во время съёмок. Молодой человек делал фотографии в неблагополучном районе Маншият-Насир, прозванном Городом Мусорщиков. Теперь ему предстоит разбираться со службой государственной безопасности Египта из-за снимков. Один из англоговорящих полицейских сообщил, что фотографиями, сделанными Котовым, заинтересовалась местная служба Public Security.
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