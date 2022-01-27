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В Подмосковье школьник попал в реанимацию из-за отравления суррогатным алкоголем

Врачи приёмного отделения передали данные о произошедшем в полицию. Сейчас правоохранители выясняют, кто продал спиртное несовершеннолетним.

27 января, 13:23

Фото © Shutterstock

В подмосковном Голицыне 11-летний мальчик отравился суррогатным алкоголем, его доставили в реанимацию. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что несколько дней назад школьник пришёл домой от друзей в пьяном состоянии. Родители его легко рассекретили из-за походки, невнятной речи и запаха спиртного. Они начали расспрашивать, где и с кем мальчик выпивал. Сначала он не хотел признаваться, но затем рассказал, что сидел в какой-то квартире с друзьями, куда один из них принёс неизвестную жидкость в пластиковой бутылке. Причём товарищ достал её не в магазине, а через знакомых.

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Во время разговора с родителями мальчику стало хуже, он начал терять сознание. Взрослым не удалось привести ребёнка в чувство, и они вызвали скорую помощь.

"Нарядом скорой помощи в реанимационное отделение Химкинской областной больницы был доставлен несовершеннолетний с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем". Со слов родителей, в неизвестной квартире распивал алкоголь с друзьями", — сообщил источник издания.

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Врачи приёмного отделения передали данные о произошедшем в полицию. В настоящий момент по факту отравления правоохранители проводят проверку, в ходе которой они должны выяснить, кто продал суррогатный алкоголь несовершеннолетним.

Ранее в ХМАО восемь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем. Всего зафиксировано 12 случаев, когда жителям посёлка Кондинское после употребления спиртосодержащей жидкости было плохо.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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