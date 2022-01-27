Россияне назвали главные недостатки руководителей и подчинённых

Больше всего россиян в руководителях раздражает некомпетентность, неуважение и неуравновешенность. А вот начальники не терпят лень и неисполнительность своих подчинённых. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на сервис по поиску работы Superjob.

8% опрошенных указали, что начальники раздражают некомпетентностью, на втором месте оказались недовольные равнодушием и неуважением сотрудники (7%), на третьем с 4% — неуравновешенностью. Грубостью чаще недовольны женщины, а не мужчины (5% против 1%). Ещё у 2% опрошенных вызывает раздражение высокомерие, жадность, необязательность и непоследовательность босса. Столько же указали на то, что в работодателе их бесит буквально всё.

При этом всего 1% россиян испытывают негативные эмоции из-за отказа начальника повышать зарплату или постоянных её задержек, а также из-за мягкотелости шефов, неумения слушать других и чётко формулировать задачи. 21% опрошенных назвали другие причины для недовольства: лживость, трусость, выдача чужих идей за свои, лицемерие, тирания и другие.

При этом каждого третьего сотрудника (31%) в руководителе ничего не раздражает.

В свою очередь руководители отметили такие недостатки подчинённых, как лень (16%), неисполнительность (12%) и непрофессионализм (9%). Список продолжают глупость (8%), безответственность (7%), безразличие к работе (6%) и недисциплинированность (5%). По 4% шефов отметили некомпетентность и отсутствие у работников желания учиться. По 3% назвали ложь и несамостоятельность, а 2% не устраивает медлительность сотрудников. И только 9% работодателей признались, что они гордятся своей командой.