Пять хоккеисток сборной России не улетели с командой в Пекин на Олимпиаду
В национальной команде рассчитывают, что в столицу Китая они прибудут 30 января.
Хоккеистки женской сборной России. Фото © ФХР
Сразу пять хоккеисток сборной России по хоккею не улетели в Пекин на Олимпийские игры вместе с остальной командой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Так, в России остались Илона Маркова, Анна Шибанова, Дарья Грезден, Валерия Меркушева и Полина Лучникова. Поводом для такого решения могли стать проблемы с документами у спортсменок или же положительные тесты на коронавирус. В сборной надеются, что приехать в Пекин они смогут уже 30 января.
Ранее Лайф сообщал, что биатлонистки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин не сумели вылететь в Пекин. Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-бригады нашей сборной Александр Печерский, который пропустит Олимпиаду.
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