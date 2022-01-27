НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Пять хоккеисток сборной России не улетели с командой в Пекин на Олимпиаду

В национальной команде рассчитывают, что в столицу Китая они прибудут 30 января.

27 января, 13:11

Хоккеистки женской сборной России. Фото © ФХР

Сразу пять хоккеисток сборной России по хоккею не улетели в Пекин на Олимпийские игры вместе с остальной командой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Так, в России остались Илона Маркова, Анна Шибанова, Дарья Грезден, Валерия Меркушева и Полина Лучникова. Поводом для такого решения могли стать проблемы с документами у спортсменок или же положительные тесты на коронавирус. В сборной надеются, что приехать в Пекин они смогут уже 30 января.

"Омикрон" выкашивает наших: Какие потери от ковида понесла сборная России перед Олимпиадой в Пекине

"Омикрон" выкашивает наших: Какие потери от ковида понесла сборная России перед Олимпиадой в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что биатлонистки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин не сумели вылететь в Пекин. Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-бригады нашей сборной Александр Печерский, который пропустит Олимпиаду.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1