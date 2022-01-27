Пять хоккеисток сборной России не улетели с командой в Пекин на Олимпиаду

Сразу пять хоккеисток сборной России по хоккею не улетели в Пекин на Олимпийские игры вместе с остальной командой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Так, в России остались Илона Маркова, Анна Шибанова, Дарья Грезден, Валерия Меркушева и Полина Лучникова. Поводом для такого решения могли стать проблемы с документами у спортсменок или же положительные тесты на коронавирус. В сборной надеются, что приехать в Пекин они смогут уже 30 января.