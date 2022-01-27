Активистка Femen с голой грудью призвала Зеленского отменить призыв женщин в армию
На акцию протеста девушка пришла вместе с маленьким ребёнком. В результате на митингующую накинули верхнюю одежду и увели. Как долго она находилась у здания администрации, неизвестно.
© Сайт движения Femen
Обнажённая девушка с маленьким ребёнком провела акцию возле Офиса президента Украины Владимира Зеленского, потребовав от него немедленно отменить приказ об обязательном призыве женщин в армию и их принудительной мобилизации в случае любых войн. Об этом сообщили в движении Femen, известном выходками своих активисток.
Как указывается в сообщении, женщины и девушки могут участвовать в военных конфликтах исключительно добровольно, а правительство не имеет морального права принуждать их к участию в войнах.
"Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, поэтому нельзя налагать на них равные обязанности. Ни одна из нас не начинала войн! Ни одна из нас не грабила армию! Ни одна из нас не должна погибнуть! Руки прочь от женщин!" — говорится в тексте.
Как видно на кадрах с места событий, тело активистка украсила соответствующими надписями. В итоге на неё накинули одежду и увели. Как долго длилась акция, неизвестно.
Напомним, в декабре 2021 года Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на учёт. Список состоит из 35 пунктов. Предположительно, под действие приказа подпадают сотни тысяч украинок. Не стали делать исключение и для беременных и женщин с малолетними детьми. Документ вызвал бурю негодования, а петиция за отмену приказа на сайте президента Незалежной набрала необходимое для рассмотрения Владимиром Зеленским количество голосов.
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