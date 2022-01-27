Активистка Femen с голой грудью призвала Зеленского отменить призыв женщин в армию

Обнажённая девушка с маленьким ребёнком провела акцию возле Офиса президента Украины Владимира Зеленского, потребовав от него немедленно отменить приказ об обязательном призыве женщин в армию и их принудительной мобилизации в случае любых войн. Об этом сообщили в движении Femen, известном выходками своих активисток.

Как указывается в сообщении, женщины и девушки могут участвовать в военных конфликтах исключительно добровольно, а правительство не имеет морального права принуждать их к участию в войнах.

"Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, поэтому нельзя налагать на них равные обязанности. Ни одна из нас не начинала войн! Ни одна из нас не грабила армию! Ни одна из нас не должна погибнуть! Руки прочь от женщин!" — говорится в тексте.







Как видно на кадрах с места событий, тело активистка украсила соответствующими надписями. В итоге на неё накинули одежду и увели. Как долго длилась акция, неизвестно.