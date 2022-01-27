МИД РФ: Мысль о возможной войне с Украиной неприемлема

Россия считает неприемлемой даже мысль о возможной войне с Украиной. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", — сказал он на брифинге.