МИД РФ: Мысль о возможной войне с Украиной неприемлема
Российские власти неоднократно заявляли о том, что ни на кого нападать не собираются. Этого мнения они придерживаются и сейчас, заметил дипломат Зайцев.
© ТАСС / Владимир Гердо
Россия считает неприемлемой даже мысль о возможной войне с Украиной. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
"Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", — сказал он на брифинге.
Зайцев заметил, что Москва неоднократно заявляла о том, что ни на кого нападать не собирается, этого мнения она придерживается и сейчас.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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