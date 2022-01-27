Представитель ВОЗ Вуйнович: "Спутник V" могут признать в этом году
По её словам, предоставление документов по российской вакцине от ковида идёт по плану.
Вакцина от коронавируса "Спутник V". Фото © Getty Images / Hakan Nural / Anadolu Agency
Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в этом году, считает представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"10 вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Ещё 16 кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Вуйнович добавила, что предоставление документов по "Спутнику" идёт по плану, и в ВОЗ надеются, что в этом году процесс завершится.
А ранее директор центра имени Гамалеи, где и был разработан "Спутник V", Александр Гинцбург рассказал, что комиссия ВОЗ может уже в ближайший месяц прибыть в Россию для проведения инспекции в рамках процесса регистрации вакцины.
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