Представитель ВОЗ Вуйнович: "Спутник V" могут признать в этом году

Всемирная организация здравоохранения может признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в этом году, считает представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"10 вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Ещё 16 кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Вуйнович добавила, что предоставление документов по "Спутнику" идёт по плану, и в ВОЗ надеются, что в этом году процесс завершится.