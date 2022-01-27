Представитель ВОЗ Вуйнович: Европа входит в менее острую фазу пандемии ковида

Европейский регион совместно с Россией входит в менее острую фазу пандемии коронавируса. Однако говорить, что "омикрон" может завершить её, пока рано. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"В европейском регионе, когда появился штамм "омикрон", мы увидели более высокую трансмиссивность, более низкую вирулентность, и это признаки того, что мы можем переходить к новой фазе пандемии", — сказала она.

По словам Вуйнович, нет разговоров об окончании пандемии, существуют только предпосылки о выходе из её острой фазы. Также представитель ВОЗ отметила, что пандемия обладает глобальным характером и в разных регионах мира она имеет разную интенсивность.