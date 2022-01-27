Представитель ВОЗ Вуйнович: Европа входит в менее острую фазу пандемии ковида
Эксперт отметила, что "омикрон" обладает более высокой трансмиссивностью и более низкой вирулентностью. Это, по её словам, является положительным сигналом.
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Европейский регион совместно с Россией входит в менее острую фазу пандемии коронавируса. Однако говорить, что "омикрон" может завершить её, пока рано. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"В европейском регионе, когда появился штамм "омикрон", мы увидели более высокую трансмиссивность, более низкую вирулентность, и это признаки того, что мы можем переходить к новой фазе пандемии", — сказала она.
По словам Вуйнович, нет разговоров об окончании пандемии, существуют только предпосылки о выходе из её острой фазы. Также представитель ВОЗ отметила, что пандемия обладает глобальным характером и в разных регионах мира она имеет разную интенсивность.
Ранее Лайф рассказал, что учёные из Киото выявили повышенную живучесть "омикрона". Например, он дольше других вариантов коронавируса может существовать на пластике и других материалах. Это может частично объяснять быстрое распространение данного штамма.
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