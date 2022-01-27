В МГУ разъяснили выпущенный приказ о возможной организации дистанционного обучения

Пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разъяснила положения приказа об организации учебного процесса с 7 по 22 февраля. Так, каждый факультет будет сам определять формат обучения.

"Формат обучения будет определяться на каждом факультете отдельно согласно эпидемиологической обстановке ближе к началу семестра", — приводит сообщение ТАСС.

В приказе, утверждённом ректором вуза Виктором Садовничим, указывается, что с 7 по 22 февраля необходимо предусмотреть возможность проведения учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных технологий. При этом руководителям подразделений нужно обеспечить учебный процесс в полном объёме.