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В МГУ разъяснили выпущенный приказ о возможной организации дистанционного обучения

Так, каждый факультет вуза будет самостоятельно принимать соответствующее решение, однако ректор Виктор Садовничий подчеркнул необходимость обеспечить учебный процесс в полном объёме.

27 января, 12:42
<p>Главное здание МГУ © VK / <a href="https://vk.com/albums-78019879?z=photo-78019879_457259236/photos-78019879" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МГУ имени М.В. Ломоносова</a></p>

Главное здание МГУ © VK / МГУ имени М.В. Ломоносова

Пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разъяснила положения приказа об организации учебного процесса с 7 по 22 февраля. Так, каждый факультет будет сам определять формат обучения.

"Формат обучения будет определяться на каждом факультете отдельно согласно эпидемиологической обстановке ближе к началу семестра", — приводит сообщение ТАСС.

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В приказе, утверждённом ректором вуза Виктором Садовничим, указывается, что с 7 по 22 февраля необходимо предусмотреть возможность проведения учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных технологий. При этом руководителям подразделений нужно обеспечить учебный процесс в полном объёме.

Ранее Лайф сообщал о том, что более 6% российских школьников перешли на дистанционное обучение. Карантин введён в 111 школах в 30 регионах России, что составляет 0,28% от количества всех общеобразовательных учреждений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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