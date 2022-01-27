В МГУ разъяснили выпущенный приказ о возможной организации дистанционного обучения
Так, каждый факультет вуза будет самостоятельно принимать соответствующее решение, однако ректор Виктор Садовничий подчеркнул необходимость обеспечить учебный процесс в полном объёме.
Главное здание МГУ © VK / МГУ имени М.В. Ломоносова
Пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разъяснила положения приказа об организации учебного процесса с 7 по 22 февраля. Так, каждый факультет будет сам определять формат обучения.
"Формат обучения будет определяться на каждом факультете отдельно согласно эпидемиологической обстановке ближе к началу семестра", — приводит сообщение ТАСС.
В приказе, утверждённом ректором вуза Виктором Садовничим, указывается, что с 7 по 22 февраля необходимо предусмотреть возможность проведения учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных технологий. При этом руководителям подразделений нужно обеспечить учебный процесс в полном объёме.
Ранее Лайф сообщал о том, что более 6% российских школьников перешли на дистанционное обучение. Карантин введён в 111 школах в 30 регионах России, что составляет 0,28% от количества всех общеобразовательных учреждений.
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