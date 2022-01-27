Москвичи с ОРВИ смогут открыть больничный дистанционно
После онлайн-консультации с лечащим врачом специалист выпишет пациенту электронный рецепт и оформит больничный. Листок нетрудоспособности можно будет открыть на 7 дней.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники проконсультироваться с врачом и дистанционно оформить больничный, сообщила глава оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина был принят совместно с приказом Депздрава.
"С 28 января вы сможете дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. По итогу заявки с вами свяжется врач, проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней", — сообщила она.
Отмечается, что закрыть листок нетрудоспособности также можно будет из дома. Врач свяжется с пациентом и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный, пояснила Ракова. Как уточняется в сообщении оперштаба, такое решение было принято в связи с необходимостью облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам.
Ранее в Минцифры сообщили, что вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах России. В ведомстве отметили, что в прошлом году этой услугой жители страны воспользовались около миллиона раз.
Комментариев: 0