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Москвичи с ОРВИ смогут открыть больничный дистанционно

После онлайн-консультации с лечащим врачом специалист выпишет пациенту электронный рецепт и оформит больничный. Листок нетрудоспособности можно будет открыть на 7 дней.

27 января, 12:22
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники проконсультироваться с врачом и дистанционно оформить больничный, сообщила глава оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина был принят совместно с приказом Депздрава.

"С 28 января вы сможете дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. По итогу заявки с вами свяжется врач, проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней", — сообщила она.

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Отмечается, что закрыть листок нетрудоспособности также можно будет из дома. Врач свяжется с пациентом и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный, пояснила Ракова. Как уточняется в сообщении оперштаба, такое решение было принято в связи с необходимостью облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам.

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Ранее в Минцифры сообщили, что вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах России. В ведомстве отметили, что в прошлом году этой услугой жители страны воспользовались около миллиона раз.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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