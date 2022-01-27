На "Госуслугах" будут доступны сертификаты о медотводе от прививки от ковида
Соответствующее постановление уже подписано, заметил глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Он также напомнил, что вынести решение о нежелательности вакцинации может только врач.
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Правительство РФ расширяет возможности портала госуслуг, добавив туда сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации против коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесённом заболевании. В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания о вакцинации", — сказал он.
Через портал граждане смогут получить подтверждающий сертификат. Постановление кабмина уже подписано, добавил Мишустин. Также он напомнил, что решение о наличии противопоказаний к прививке принимают только врачи, оценив состояние пациента и историю его болезни.
"В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить своё здоровье", — подчеркнул глава кабмина.
А ранее в Минцифры сообщили, что вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах России. В ведомстве отметили, что в прошлом году этой услугой жители страны воспользовались около миллиона раз.
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