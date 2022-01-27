На "Госуслугах" будут доступны сертификаты о медотводе от прививки от ковида

Правительство РФ расширяет возможности портала госуслуг, добавив туда сертификаты о медицинских противопоказаниях для вакцинации против коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесённом заболевании. В ближайшее время на портал будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания о вакцинации", — сказал он.

Через портал граждане смогут получить подтверждающий сертификат. Постановление кабмина уже подписано, добавил Мишустин. Также он напомнил, что решение о наличии противопоказаний к прививке принимают только врачи, оценив состояние пациента и историю его болезни.