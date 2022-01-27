Хоккеист Анисимов сдал отрицательный тест на ковид и присоединился к сборной России
Ранее вместо него в основной состав национальной команды тренерским штабом был включён Владимир Ткачёв.
Хоккеист Артём Анисимов. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Хоккеист сборной России Артём Анисимов сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к национальной команде, которая продолжает подготовку к Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук.
"Артём Анисимов сдал отрицательный тест, провёл положенное время на карантине в Новогорске и сегодня присоединился к команде", — заявил Ковальчук.
Ранее из-за положительного теста на коронавирус у Анисимова тренерский штаб включил в основной состав команды Владимира Ткачёва.
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