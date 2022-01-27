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Хоккеист Анисимов сдал отрицательный тест на ковид и присоединился к сборной России

Ранее вместо него в основной состав национальной команды тренерским штабом был включён Владимир Ткачёв.

27 января, 11:27

Хоккеист Артём Анисимов. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Хоккеист сборной России Артём Анисимов сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к национальной команде, которая продолжает подготовку к Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук.

"Артём Анисимов сдал отрицательный тест, провёл положенное время на карантине в Новогорске и сегодня присоединился к команде", — заявил Ковальчук.

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Ранее из-за положительного теста на коронавирус у Анисимова тренерский штаб включил в основной состав команды Владимира Ткачёва.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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