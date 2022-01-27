Хоккеист Анисимов сдал отрицательный тест на ковид и присоединился к сборной России

Хоккеист сборной России Артём Анисимов сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к национальной команде, которая продолжает подготовку к Олимпиаде в Пекине. Об этом заявил генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук.

"Артём Анисимов сдал отрицательный тест, провёл положенное время на карантине в Новогорске и сегодня присоединился к команде", — заявил Ковальчук.