ОНФ попросил кабмин установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах
Глава исполкома организации Кузнецов также обратился к Мишустину с просьбой поручить ФАС решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина поручить Росздравнадзору и ФАС установить предельные цены на ПЦР-тесты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ.
"Просим поручить Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести мониторинг розничных цен на тесты ПЦР в субъектах Российской Федерации в целях выявления необоснованного роста их стоимости в отдельных регионах России и последующего установления предельных отпускных цен на тесты ПЦР", — говорится в обращении.
Он также обратился к Мишустину с просьбой поручить ФАС решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования.
Ранее сообщалось, что результаты экспресс-тестов на ковид можно будет проверить на портале "Госуслуги". Как отметил премьер-министр Мишустин, это особенно актуально для жителей труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР.
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