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ОНФ попросил кабмин установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах

Глава исполкома организации Кузнецов также обратился к Мишустину с просьбой поручить ФАС решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке.

27 января, 11:25
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина поручить Росздравнадзору и ФАС установить предельные цены на ПЦР-тесты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ.

"Просим поручить Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести мониторинг розничных цен на тесты ПЦР в субъектах Российской Федерации в целях выявления необоснованного роста их стоимости в отдельных регионах России и последующего установления предельных отпускных цен на тесты ПЦР", говорится в обращении.

150 рублей заводу и 1500 — на карман: Почему люди вынуждены переплачивать за ПЦР-тесты

150 рублей заводу и 1500 — на карман: Почему люди вынуждены переплачивать за ПЦР-тесты

Он также обратился к Мишустину с просьбой поручить ФАС решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования.

Ранее сообщалось, что результаты экспресс-тестов на ковид можно будет проверить на портале "Госуслуги". Как отметил премьер-министр Мишустин, это особенно актуально для жителей труднодоступных территорий, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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