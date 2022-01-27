ОНФ попросил кабмин установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина поручить Росздравнадзору и ФАС установить предельные цены на ПЦР-тесты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ.

"Просим поручить Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести мониторинг розничных цен на тесты ПЦР в субъектах Российской Федерации в целях выявления необоснованного роста их стоимости в отдельных регионах России и последующего установления предельных отпускных цен на тесты ПЦР", — говорится в обращении.

Он также обратился к Мишустину с просьбой поручить ФАС решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования.