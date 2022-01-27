Онколог Черёмушкин и иммунолог Крючков рассказали, может ли ковид спровоцировать рак

На сегодняшний день нет доказательств, что коронавирус может стать причиной развития рака. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказали врач-онколог Евгений Черёмушкин и иммунолог Николай Крючков.

По словам Черёмушкина, человечество и раньше сталкивалось с инфекционными пандемиями, однако прямых доказательств их влияния на возникновение онкологических заболеваний нет. Он уточнил, что появляется рост числа умерших от рака, но только из-за того, что большинство медицинских учреждений переквалифицируются на предупреждение и лечение инфекции.

"Сердечная, сердечно-сосудистая и онкологическая патологии, оставаясь без должного внимания, немножко усугубят течение. Но потом всё выравнивается", — уточнил он.

Крючков также подчеркнул, что влияние коронавируса на развитие онкологии не изучено. Среди специалистов есть мнение, что ковид вызывает появление опухолей за счёт внутриклеточных механизмов его действия, однако заражённые клетки в норме должны уничтожаться иммунной системой.

Также иммунолог подтвердил, что перегруженность системы здравоохранения и отмена плановой медицинской помощи могут стать причинами увеличения количества раковых заболеваний. Ведь в результате сосредоточения всех сил на лечении инфекционных больных люди с онкологией попадают к специалистам с запущенной стадией.

Черёмушкин отметил, что влияние коронавируса на появление рака ещё предстоит изучить. Сейчас ВОЗ выделила целый ряд постковидных синдромов, на изучение которых понадобится несколько лет.

По мнению Крючкова, на изучение вопроса о корреляции CoViD-19 и рака понадобится ещё минимум два года. Если окажется, что данное утверждение верно, то это будет ещё одним признаком постковидного синдрома, заметил иммунолог.