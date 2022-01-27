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Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус

Ранее сборная осталась без руководителя своей сервис-бригады Александра Печерского, который пропустит Игры.

27 января, 12:08

Сергей Башкиров. Фото © Skisport.ru

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал первый положительный тест на коронавирус после прибытия в Пекин на Олимпийские игры. Об этом пишет "Матч ТВ".

Второй тест специалист будет сдавать сегодня же. Сам он отметил, что чувствует себя хорошо, без каких-либо признаков болезни.

"В самолёте мы летели раздельно. Там были определённые зоны. Получилось так, что я летел отдельно от спортсменов, в разных салонах. В автобусе я тоже ехал отдельно от спортсменов", — заявил каналу "Матч ТВ" Башкиров.

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Ранее Лайф сообщал, что положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-бригады нашей сборной Александр Печерский, который пропустит Олимпиаду.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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