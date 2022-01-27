Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус
Ранее сборная осталась без руководителя своей сервис-бригады Александра Печерского, который пропустит Игры.
Сергей Башкиров. Фото © Skisport.ru
Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал первый положительный тест на коронавирус после прибытия в Пекин на Олимпийские игры. Об этом пишет "Матч ТВ".
Второй тест специалист будет сдавать сегодня же. Сам он отметил, что чувствует себя хорошо, без каких-либо признаков болезни.
"В самолёте мы летели раздельно. Там были определённые зоны. Получилось так, что я летел отдельно от спортсменов, в разных салонах. В автобусе я тоже ехал отдельно от спортсменов", — заявил каналу "Матч ТВ" Башкиров.
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