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Украинский срочник хладнокровно описал расстрел военной: Пальнул, чтобы не доложила

После случившегося нацгвардеец перерезал колючую проволоку и побежал к дороге, где его согласилась подбросить ничего не подозревающая автомобилистка. Предварительно с собой он взял из сейфа оружие.

27 января, 12:15

Кадр из видео © Telegram / "Политика Страны"

Кадры первого допроса и задержания Артёма Рябчука © Telegram / "Политика Страны"

Появилось видео задержания и первого допроса расстрелявшего сослуживцев украинского нацгвардейца. Судя по кадрам, военнослужащий Артём Рябчук сопротивления не оказывал, свои мотивы молодой человек так и не пояснил, зато подробно описал свои действия.

По словам военного, он открыл стрельбу по сослуживцам в комнате, где хранилось оружие. При этом одному из нацгвардейцев, по признанию задержанного, "чудом удалось убежать". Затем он начал стрелять в дежурную, которая каждые полчаса докладывает руководству об обстановке на объекте.

"Я стреляю по тем двум, которые были [в комнате], там был один срочник и контрактник. После чего я палил по женщине, которая должна была докладывать об обстановке. Потом захожу в открытый сейф и забираю все снаряжённые рожки, которые были. На выходе я просил ключ, но женщина меня не выпускала. <...> Я выстрелил ей в голову", — рассказал военнослужащий.

Расстрелявший сослуживцев украинский срочник сам сдался правоохранителям

Расстрелявший сослуживцев украинский срочник сам сдался правоохранителям

После этого нацгвардеец перерезал колючую проволоку и побежал к дороге, где его согласилась подбросить ничего не подозревающая автомобилистка. Также, по словам Рябчука, предварительно с собой он забрал из сейфа оружие.

Ранее Лайф сообщал, что в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка уже задержали, о мотивах его поступка пока ничего не известно. Следствие будет проверять, не подвергался ли военнослужащий Рябчук "психологическому давлению в коллективе".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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