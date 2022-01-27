Украинский срочник хладнокровно описал расстрел военной: Пальнул, чтобы не доложила

Кадры первого допроса и задержания Артёма Рябчука © Telegram / "Политика Страны"

Появилось видео задержания и первого допроса расстрелявшего сослуживцев украинского нацгвардейца. Судя по кадрам, военнослужащий Артём Рябчук сопротивления не оказывал, свои мотивы молодой человек так и не пояснил, зато подробно описал свои действия.

По словам военного, он открыл стрельбу по сослуживцам в комнате, где хранилось оружие. При этом одному из нацгвардейцев, по признанию задержанного, "чудом удалось убежать". Затем он начал стрелять в дежурную, которая каждые полчаса докладывает руководству об обстановке на объекте.

"Я стреляю по тем двум, которые были [в комнате], там был один срочник и контрактник. После чего я палил по женщине, которая должна была докладывать об обстановке. Потом захожу в открытый сейф и забираю все снаряжённые рожки, которые были. На выходе я просил ключ, но женщина меня не выпускала. <...> Я выстрелил ей в голову", — рассказал военнослужащий.

После этого нацгвардеец перерезал колючую проволоку и побежал к дороге, где его согласилась подбросить ничего не подозревающая автомобилистка. Также, по словам Рябчука, предварительно с собой он забрал из сейфа оружие.