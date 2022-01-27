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Глава МИД Германии допустила введение санкций против "Северного потока – 2"

Также Анналена Бербок утверждает, что Москва якобы стянула к границам Украины более 100 тысяч военных и развернула войска в Белоруссии. При этом подкреплять фактами эту информацию она не сочла нужным.

27 января, 12:03

Фото © Nord Stream 2

Германия готова включить газопровод "Северный поток – 2" в список антироссийских санкций в случае "вторжения" РФ на Украину. С таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"У нас [есть] весь спектр ответов, включая "Северный поток – 2", — сказала Бербок, выступая в Бундестаге.

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Как утверждает глава МИД Германии, Москва якобы уже стянула к границам Украины более 100 тысяч военных, а также развернула войска на территории Белоруссии. При этом подкреплять фактами эту информацию министр не сочла нужным. Она также добавила, что при этом Берлин прежде всего выступает за диалог.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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