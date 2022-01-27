Глава МИД Германии допустила введение санкций против "Северного потока – 2"

"У нас [есть] весь спектр ответов, включая "Северный поток – 2", — сказала Бербок, выступая в Бундестаге.

Как утверждает глава МИД Германии, Москва якобы уже стянула к границам Украины более 100 тысяч военных, а также развернула войска на территории Белоруссии. При этом подкреплять фактами эту информацию министр не сочла нужным. Она также добавила, что при этом Берлин прежде всего выступает за диалог.