Глава МИД Германии допустила введение санкций против "Северного потока – 2"
Также Анналена Бербок утверждает, что Москва якобы стянула к границам Украины более 100 тысяч военных и развернула войска в Белоруссии. При этом подкреплять фактами эту информацию она не сочла нужным.
Фото © Nord Stream 2
Германия готова включить газопровод "Северный поток – 2" в список антироссийских санкций в случае "вторжения" РФ на Украину. С таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
"У нас [есть] весь спектр ответов, включая "Северный поток – 2", — сказала Бербок, выступая в Бундестаге.
Как утверждает глава МИД Германии, Москва якобы уже стянула к границам Украины более 100 тысяч военных, а также развернула войска на территории Белоруссии. При этом подкреплять фактами эту информацию министр не сочла нужным. Она также добавила, что при этом Берлин прежде всего выступает за диалог.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Лента новостей
Проценко: ЕР проконтролирует реализацию в регионах программы реабилитации после ковида
сегодня в 12:00
Инфекционист Тимаков: Процесс перехода NeoCov от животных к людям может занять и 100 лет, и неделю
сегодня в 11:58
Полиция провела обыски в московской школе, где работал арестованный дипломат США Фогель
сегодня в 11:52
Комментариев: 0