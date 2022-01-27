Проценко: ЕР проконтролирует реализацию в регионах программы реабилитации после ковида
Как заметила специалист Минздрава Галина Иванова, на сегодня её сделали только около 30 субъектов. Многие находятся в начале пути, им нужна помощь.
Денис Проценко © Сайт "Единой России"
"Единая Россия" проконтролирует реализацию программы ранней реабилитации пациентов после перенесённого коронавируса в регионах страны. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке, глава комиссии генсовета партии по здравоохранению Денис Проценко.
"Мы будем использовать инструменты "Единой России" для контроля за реализацией этой программы. Этим могут заниматься местные отделения партии при участии медиков. С помощью такой разветвлённой сети мы оценим, как действует программа на местах, как оформляются необходимые документы, где требуется помощь", — сказал медик на заседании комиссии.
Её участники отметили необходимость выстроить в регионах современную модель восстановления больных, которая позволит организовать маршрутизацию пациента и оказывать ему своевременную помощь. Как заметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова, только около 30 субъектов сделали это, многие находятся в начале пути, им необходима помощь.
Ранее пульмонолог Иван Тарасенко посоветовал галотерапию для восстановления лёгких после ковида. Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отёк слизистой бронхов, отметил врач.
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