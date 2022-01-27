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Полиция провела обыски в московской школе, где работал арестованный дипломат США Фогель

Правоохранители изъяли документы, личные вещи и бейсбольную биту. Следственные действия для установки возможных соучастников обвиняемого в контрабанде наркотиков продолжаются.

27 января, 11:52

Кадр из видео © YouTube / "МВД Медиа"

Полицейские провели обыски в англо-американской школе в Москве, где преподавал бывший сотрудник Посольства США в российской столице Марк Фогель, в отношении которого возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ.

Как видно на представленных кадрах, следователь и оперативники зашли в школу, где предупредили её представителя о проведении обыска. В результате правоохранители изъяли документы, личные вещи и бейсбольную биту.

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Отмечается также, что сотрудники МВД проводят следственные действия, чтобы установить возможных соучастников и все эпизоды противоправной деятельности обвиняемого в контрабанде наркотиков.

Напомним, экс-сотрудника Посольства США в Москве Фогеля арестовали по делу о контрабанде наркотиков. Отмечается, что супруга дипломата успела избавиться от улик, которые находились в квартире. Однако при этом она попала на камеры со свёртком в руках.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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