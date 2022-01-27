Полиция провела обыски в московской школе, где работал арестованный дипломат США Фогель

Полицейские провели обыски в англо-американской школе в Москве, где преподавал бывший сотрудник Посольства США в российской столице Марк Фогель, в отношении которого возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр МВД РФ.

Как видно на представленных кадрах, следователь и оперативники зашли в школу, где предупредили её представителя о проведении обыска. В результате правоохранители изъяли документы, личные вещи и бейсбольную биту.

Отмечается также, что сотрудники МВД проводят следственные действия, чтобы установить возможных соучастников и все эпизоды противоправной деятельности обвиняемого в контрабанде наркотиков.