Кости, найденные в доме пропавшей новгородской девочки, не принадлежат человеку
Малышку продолжают искать. Ранее стало известно, что у матери кроме этого ребёнка есть ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре.
Кадр из видео © СУ СКР по Новгородской области
Кости, найденные в доме в Новгородской области, где пропала полуторагодовалая девочка, не являются человеческими. Об этом сообщили в Следственном комитете.
"Предварительно установлено, что найденные в печи костные фрагменты не являются человеческими. Поиски малолетней продолжаются", — рассказали в СКР.
Напомним, в городе Холме в Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла годовалая девочка. Лайф сообщал, что до этого мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины кроме этой малышки есть ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели. Позднее в печи в бане следователи нашли кости и отправили их на экспертизу. Следственный комитет показал видео из дома семьи.
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