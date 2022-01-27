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Прослыл стукачом: В Раде рассказали, что расстрелявший сослуживцев украинский срочник подвергался травле

По предварительным данным, Артём Рябчук два месяца назад пресёк потасовку между солдатами, а затем доложил руководству. Якобы с тех пор он и превратился в изгоя.

27 января, 11:36
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<p>Задержанный Артём Рябчук<a href="https://strana.news/news/373649-strelba-v-dnepre-na-zavode-juzhmash-vse-novosti-foto-i-video.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><strong style="font-weight: bold;">© </strong><a href="https://strana.news/news/373649-strelba-v-dnepre-na-zavode-juzhmash-vse-novosti-foto-i-video.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Страна.ua"</a></p>

Задержанный Артём Рябчук © "Страна.ua"

Военнослужащий украинской Нацгвардии Артём Рябчук, расстрелявший сослуживцев на заводе "Южмаш", в течение пары месяцев подвергался дедовщине. Об этом сообщила народный депутат, известный юрист Юлия Яцик в своём Facebook.

"Два месяца назад он предупредил потасовку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали над ним издеваться", — говорится в сообщении парламентария.

Яцик уточнила, что стрелок якобы специально ждал два месяца, "чтобы получить автомат и отомстить".

"О содеянном он не жалеет", — уверена она.

"Три пули в упор в 22-летнюю девушку": Раскрыты детали расстрела сослуживцев украинским срочником

"Три пули в упор в 22-летнюю девушку": Раскрыты детали расстрела сослуживцев украинским срочником

Ранее Лайф сообщал, что в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка уже задержали. Он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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