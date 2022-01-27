Прослыл стукачом: В Раде рассказали, что расстрелявший сослуживцев украинский срочник подвергался травле

По предварительным данным, Артём Рябчук два месяца назад пресёк потасовку между солдатами, а затем доложил руководству. Якобы с тех пор он и превратился в изгоя.