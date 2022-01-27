Прослыл стукачом: В Раде рассказали, что расстрелявший сослуживцев украинский срочник подвергался травле
По предварительным данным, Артём Рябчук два месяца назад пресёк потасовку между солдатами, а затем доложил руководству. Якобы с тех пор он и превратился в изгоя.
Задержанный Артём Рябчук © "Страна.ua"
Военнослужащий украинской Нацгвардии Артём Рябчук, расстрелявший сослуживцев на заводе "Южмаш", в течение пары месяцев подвергался дедовщине. Об этом сообщила народный депутат, известный юрист Юлия Яцик в своём Facebook.
"Два месяца назад он предупредил потасовку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали над ним издеваться", — говорится в сообщении парламентария.
Яцик уточнила, что стрелок якобы специально ждал два месяца, "чтобы получить автомат и отомстить".
"О содеянном он не жалеет", — уверена она.
Ранее Лайф сообщал, что в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка уже задержали. Он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение.
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