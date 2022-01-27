Медведев: В случае запрета на операции в долларах РФ воспользуется юанем или евро

Если России запретят проводить операции в долларах, Москва обратится к платежам в евро или юанях. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро. Если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная с учётом объёма экономики Китайской Народной Республики резервная валюта", — сказал он.

По словам Медведева, от подобного решения в большей степени пострадает доллар, ведь тогда Москва начнёт поддерживать китайскую экономику, опуская западную. Зампред Совбеза также напомнил, что Россия достаточно давно придерживается курса на наличие сбалансированной системы валютных резервов, который заключается в уменьшении доли доллара в общем объёме.

"Сейчас это, по-моему, порядка 20%. Порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты — фунт стерлингов, йена и так далее. И золото, естественно. Иными словами, речь идёт о том, чтобы внутри этой корзины определённое перераспределение сделать", — резюмировал Медведев.

Напомним, в 2021 году Минфин полностью отказался от доллара США в структуре ФНБ, а также снизил долю британского фунта.