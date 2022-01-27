Мишустин анонсировал индексацию социальных пособий с 1 февраля на 8,4%
Также вырастет размер единовременных выплат по беременности и при рождении ребёнка. Глава кабмина подчеркнул важность своевременного начисления такой помощи.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Мишустин анонсировал индексацию ежемесячных выплат с 1 февраля на 8,4% © Telegram / Правительство РФ
С 1 февраля 2022 года будет проведена индексация ежемесячных социальных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России, а также пострадавшим на производстве. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Глава кабмина добавил, что также вырастет размер единовременных пособий по беременности и при рождении ребёнка. Так, размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится почти на 40 тысяч — до 524 тысяч рублей, на второго и последующих детей — до более 693 тысяч. Мишустин также подчеркнул важность своевременного начисления таких выплат.
"Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объёме получали её", — подчеркнул он.
Ранее в ПФР рассказали, кому из беременных полагается пособие в 30 тысяч рублей. Там отметили, что выплаты получают все женщины, находящиеся в положении, вне зависимости от региона проживания, поэтому какого-то особого расчёта в данном случае вести не приходится.
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