Мишустин анонсировал индексацию социальных пособий с 1 февраля на 8,4%

Мишустин анонсировал индексацию ежемесячных выплат с 1 февраля на 8,4% © Telegram / Правительство РФ

С 1 февраля 2022 года будет проведена индексация ежемесячных социальных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России, а также пострадавшим на производстве. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина добавил, что также вырастет размер единовременных пособий по беременности и при рождении ребёнка. Так, размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится почти на 40 тысяч — до 524 тысяч рублей, на второго и последующих детей — до более 693 тысяч. Мишустин также подчеркнул важность своевременного начисления таких выплат.

"Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объёме получали её", — подчеркнул он.