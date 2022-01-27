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С 1 февраля работников ждёт несколько новшеств: кому повысят зарплату и сократят списания с карт

С 1 февраля представителям некоторых профессий сделают прибавку к зарплате. Есть и другие изменения в законах, которые касаются выплат работникам. В чём они заключаются?

26 января, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Минтруд напомнил о том, что, согласно статье 134 Трудового кодекса, работодатели обязаны индексировать зарплату. Нужно отметить, что ситуация выглядит по-разному в государственном и коммерческом секторах.

— Законодатель обязывает проиндексировать заработную плату, но это касается (согласно статье 134 ТК) государственных органов, органов местного самоуправления, бюджетников. И действительно, в этой сфере ожидается рост заработных плат на размер инфляции. По данным Росстата, она составила 8,39 %, — рассказал руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП Сергей Елин.

По его словам, в коммерческих организациях ситуация другая. Если во внутренних локальных нормативных документах не предусмотрен обязательный механизм индексации заработной платы, то, в принципе, этот вопрос остаётся на усмотрение работодателя и зависит от договорённостей между работодателем и сотрудником.

— Нужно понимать, что трудовые отношения в коммерческих организациях складываются на основании договорённости сторон. Если работника не будет устраивать уровень зарплаты — он уволится, а работодатель потеряет сотрудника. Поэтому действительно, с одной стороны, можно сказать, что прерогатива в коммерческих организациях по увеличению заработной платы находится на стороне работодателя, но на самом деле в таком случае в большей степени регулятором является рынок труда, — отметил Сергей Елин.

По его словам, работодателю не выгоден уход сотрудников. К тому же трудовая инспекция обращает внимание при проверках на проводимую или непроводимую индексацию уровня заработных плат, но это касается тех ситуаций, когда в локальных нормативных документах предусмотрен этот механизм. К таким документам может относиться коллективный договор, договоры с профсоюзными объединениями (если они есть в организациях). Но если говорить про малые и средние предприятия, то в 90% случаев таких локальных нормативных документов там нет, и в принципе вопрос остаётся на усмотрение работодателя и соглашения сторон.

— Чтобы в действительности понять, кто поднимает заработную плату, а кто нет, мы опираемся, как правило, на опросы. По разным данным, предположительно, в малом и среднем бизнесе планируют повышение порядка 30% компаний. В крупном бизнесе порядка 60% работодателей планируют индексировать заработные платы. Я думаю, что в реальности, если мы говорим про коммерческий сектор, в основном повышение будет дифференцированное — по отдельным сотрудникам, — отметил Сергей Елин.

Он считает, что работодатели будут гибко смотреть на рынок труда, на возможность повышения цен в отношении своих товаров и услуг. С ростом затрат не всегда получается повысить цены — рынок может диктовать свои условия, и это может обернуться затратами для коммерческой организации и не позволит повысить заработную плату.

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Поэтому коммерческие работодатели будут смотреть в совокупности на ситуацию: на свой уровень цен — насколько он проиндексировался, насколько увеличились их затраты при ведении бизнеса, насколько эффективен каждый сотрудник и о чём говорят локальные нормативные акты в организации.

— На самом деле ажиотаж вокруг повышения зарплат несколько преувеличен. На самом деле повышение коснётся только тех работников частных организаций и предпринимателей, у работодателей которых локальными актами установлена обязанность индексировать заработную плату. Причём с 1 февраля по результатам инфляции за предыдущий год. В таком же размере увеличат зарплату некоторым бюджетникам. То есть зарплату повысят небольшому количеству работающих людей, — рассказала юрист по экспертным заключениям "Европейской юридической службы" Ирина Белова.

Официальная инфляция в 2021 году, по данным Росстата, составила 8,39%. Ирина Белова отметила, что работникам бюджетной сферы индексация заработной платы производится в порядке, установленном трудовым законодательством. Что касается частных организаций и предпринимателей, то они своим работникам обязаны повышать зарплату в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, а также локальными нормативными актами.

— Обратите внимание, что работодатель не обязан проводить индексацию в ряде случаев. Например, если коллективным договором установлен более высокий уровень инфляции для проведения индексации, а также если повышение уровня реального содержания заработной платы работодателем обеспечивалось иными мерами (например, повышался оклад, выплачивалась премия и так далее), — добавила Ирина Белова.

Представители некоторых профессий смогут получать фиксированную доплату после 1 февраля. Обычно выплаты носят региональный характер. Например, учителя школ и воспитатели детских садов Подмосковья будут ежемесячно получать прибавку к заработной плате в размере 5 тыс. рублей. Педагогам доплаты были назначены уже с 1 января, а фактически они получат эти деньги в феврале вместе с зарплатой за январь. Например, учителям школ и воспитателям каждый месяц к зарплате будут дополнительно прибавлять по 5 тыс. рублей, а младшие воспитатели будут получать доплату в размере 2,5 тыс. рублей.

Кроме того, 1 февраля бухгалтеры при начислении зарплаты должнику обязаны учитывать прожиточный минимум. После всех взысканий на счету работника нужно оставить сумму не менее одного прожиточного минимума для трудоспособного населения. Учитывается показатель в целом по России или по региону проживания, если там прожиточный минимум выше федерального. В 2022 году в среднем по стране он составляет 13 793 рубля. Меньше этой суммы на руки работник получать не должен.

Нюанс в том, что новый неприкосновенный минимум распространяется не на все удержания. К исключениям относятся алименты, выплаты по возмещению вреда, причинённого здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также ущерба в результате преступления. Такие долги можно взыскивать даже из суммы прожиточного минимума. Чтобы работнику оставляли на счету неприкосновенную сумму, ему потребуется написать заявление.

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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