Инфекционист Тимаков: Процесс перехода NeoCov от животных к людям может занять и 100 лет, и неделю

Переход к человеку нового коронавируса NeoCov, найденного китайскими учёными у летучих мышей, возможен, но маловероятен в ближайшее время. Об этом Лайфу рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Это пока инфекция, которая присутствует только у летучих мышей. Но есть риски: если обстоятельства сложатся определённым образом, она смутирует и может перейти в популяцию людей", — уточнил он.

Однако, по словам Тимакова, неизвестно, приобретёт ли эта мутация пандемическое распространение. Эксперт отметил, что есть множество потенциально опасных вирусов и не все они передаются человеку.

"У нас столько вирусов, которые являются потенциально опасными. И этот процесс перехода от животного человеку может занять и 100 лет, а может и неделю", — заключил он.