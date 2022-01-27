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Инфекционист Тимаков: Процесс перехода NeoCov от животных к людям может занять и 100 лет, и неделю

Эксперт прокомментировал Лайфу открытие учёных из города Ухани, которые обнаружили новый потенциально опасный образец коронавируса.

27 января, 11:58

Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом на ВДНХ. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Переход к человеку нового коронавируса NeoCov, найденного китайскими учёными у летучих мышей, возможен, но маловероятен в ближайшее время. Об этом Лайфу рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Это пока инфекция, которая присутствует только у летучих мышей. Но есть риски: если обстоятельства сложатся определённым образом, она смутирует и может перейти в популяцию людей", — уточнил он.

Однако, по словам Тимакова, неизвестно, приобретёт ли эта мутация пандемическое распространение. Эксперт отметил, что есть множество потенциально опасных вирусов и не все они передаются человеку.

"У нас столько вирусов, которые являются потенциально опасными. И этот процесс перехода от животного человеку может занять и 100 лет, а может и неделю", — заключил он.

Вирусолог Жемчугов рассказал, стоит ли ждать новую пандемию после обнаружения вируса NeoCoV

Вирусолог Жемчугов рассказал, стоит ли ждать новую пандемию после обнаружения вируса NeoCoV

Напомним, что учёные из китайского города Ухани, где впервые обнаружили ставший причиной пандемии SARS-CoV-2, теперь заявили об обнаружении нового потенциально опасного вируса, но в Южно-Африканской Республике. Специалисты российского научного центра "Вектор" ознакомились с данными китайских коллег о новом коронавирусе NeoCov и не сочли, что сейчас возможно его массовое распространение.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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