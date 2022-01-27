Инфекционист Тимаков: Процесс перехода NeoCov от животных к людям может занять и 100 лет, и неделю
Эксперт прокомментировал Лайфу открытие учёных из города Ухани, которые обнаружили новый потенциально опасный образец коронавируса.
Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом на ВДНХ. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Переход к человеку нового коронавируса NeoCov, найденного китайскими учёными у летучих мышей, возможен, но маловероятен в ближайшее время. Об этом Лайфу рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Это пока инфекция, которая присутствует только у летучих мышей. Но есть риски: если обстоятельства сложатся определённым образом, она смутирует и может перейти в популяцию людей", — уточнил он.
Однако, по словам Тимакова, неизвестно, приобретёт ли эта мутация пандемическое распространение. Эксперт отметил, что есть множество потенциально опасных вирусов и не все они передаются человеку.
"У нас столько вирусов, которые являются потенциально опасными. И этот процесс перехода от животного человеку может занять и 100 лет, а может и неделю", — заключил он.
Напомним, что учёные из китайского города Ухани, где впервые обнаружили ставший причиной пандемии SARS-CoV-2, теперь заявили об обнаружении нового потенциально опасного вируса, но в Южно-Африканской Республике. Специалисты российского научного центра "Вектор" ознакомились с данными китайских коллег о новом коронавирусе NeoCov и не сочли, что сейчас возможно его массовое распространение.
Комментариев: 0