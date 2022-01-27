Футболист Варела заявил, что не говорил о сокрытии "Динамо" его заражения ковидом

Уругвайский защитник "Динамо" Гильермо Варела заявил, что не давал скандального интервью, в котором якобы рассказал о фактах сокрытия со стороны бело-голубых случая его заражения коронавирусом. Заявление опубликовано на официальном сайте столичной команды.

"Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да ещё и с такими якобы моими словами", — заявил Варела.

Уругваец также заметил, что в клубе соблюдаются все необходимые антиковидные меры, а сам он не ездил в расположение сборной из-за полученной травмы. Сейчас футболист намерен пройти вакцинацию.