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Футболист Варела заявил, что не говорил о сокрытии "Динамо" его заражения ковидом

Он также заметил, что клуб очень серьёзно соблюдает все необходимые меры, а сам он намерен пройти вакцинацию.

27 января, 12:13

Фото © ФК "Динамо" Москва

Уругвайский защитник "Динамо" Гильермо Варела заявил, что не давал скандального интервью, в котором якобы рассказал о фактах сокрытия со стороны бело-голубых случая его заражения коронавирусом. Заявление опубликовано на официальном сайте столичной команды.

"Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да ещё и с такими якобы моими словами", — заявил Варела.

Уругваец также заметил, что в клубе соблюдаются все необходимые антиковидные меры, а сам он не ездил в расположение сборной из-за полученной травмы. Сейчас футболист намерен пройти вакцинацию.

Футболист Варела заявил, что в "Динамо" скрыли его заражение коронавирусом

Футболист Варела заявил, что в "Динамо" скрыли его заражение коронавирусом

Ранее Гильермо Варела заявил, что в "Динамо" скрыли факт того, что он заразился коронавирусом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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