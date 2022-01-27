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Мать пропавшей новгородской девочки обвинила сожителя в домогательствах к детям

Женщина заявила, что её возлюбленный приставал к двум дочерям-школьницам. Сам молодой человек уверяет, что действия сексуального характера совершал только с исчезнувшей малышкой.

27 января, 12:28
<p>Задержанные мать пропавшей девочки и её парень © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/33895" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанные мать пропавшей девочки и её парень © Telegram-канал SHOT

Следователи в Новгородской области планируют возбудить ещё одно уголовное дело о сексуальном насилии над детьми в цыганской семье, где пропала маленькая девочка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Так, на допросе 34-летняя мать пропавшей призналась, что 22-летний парень, с которым она живёт, ранее уже домогался двух её дочерей — 7 и 14 лет. Сам молодой человек уверяет, что к школьницам не лез, но совершал действия сексуального характера с пропавшей полуторагодовалой девочкой.

Кости, найденные в доме пропавшей новгородской девочки, не принадлежат человеку

Кости, найденные в доме пропавшей новгородской девочки, не принадлежат человеку

Кроме того, региональное управление Следственного комитета России официально сообщило о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность" в отношении должностных лиц Комитета образования Администрации Холмского муниципального района. Правоохранители установили, что семья состояла на учёте в органах системы профилактики, а семь детей ранее были помещены в социальное учреждение из-за ненадлежащих условий их проживания, однако девочка 2020 года рождения была оставлена в семье. Пропавшую малышку до сих пор ищут.

Напомним, в городе Холме в Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла годовалая девочка. Лайф сообщал, что до этого мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины помимо этой малышки есть ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели. Следственный комитет показал видео из дома семьи.

Прокуратура Новгородской области проверит соцслужбы, работавшие с семьёй пропавшей девочки

Прокуратура Новгородской области проверит соцслужбы, работавшие с семьёй пропавшей девочки

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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