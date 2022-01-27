Мать пропавшей новгородской девочки обвинила сожителя в домогательствах к детям

Следователи в Новгородской области планируют возбудить ещё одно уголовное дело о сексуальном насилии над детьми в цыганской семье, где пропала маленькая девочка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Так, на допросе 34-летняя мать пропавшей призналась, что 22-летний парень, с которым она живёт, ранее уже домогался двух её дочерей — 7 и 14 лет. Сам молодой человек уверяет, что к школьницам не лез, но совершал действия сексуального характера с пропавшей полуторагодовалой девочкой.

Кроме того, региональное управление Следственного комитета России официально сообщило о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность" в отношении должностных лиц Комитета образования Администрации Холмского муниципального района. Правоохранители установили, что семья состояла на учёте в органах системы профилактики, а семь детей ранее были помещены в социальное учреждение из-за ненадлежащих условий их проживания, однако девочка 2020 года рождения была оставлена в семье. Пропавшую малышку до сих пор ищут.