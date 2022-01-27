Российскому тренеру по фигурному катанию угрожают убийством в Казахстане
Местную сборную он возглавил лишь пару месяцев назад, а в федерации просят обратить на эту ситуацию внимание компетентных органов.
Сергей Воронов. Фото © Getty Images / Koki Nagahama — International Skating Union / International Skating Union
Главному тренеру сборной Казахстана по фигурному катанию Сергею Воронову угрожают убийством и требуют покинуть страну. Об этом в ходе специальной конференции рассказала вице-президент Федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен.
"Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я решила, что ситуация принимает серьёзный оборот, и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание", — заявила Тен.
Добавим, что Сергей Воронов является двукратным призёром чемпионатов Европы и обладателем серебряной медали ЧМ 2015 года. Сборную Казахстана он возглавил в октябре 2021 года.
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