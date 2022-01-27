Российскому тренеру по фигурному катанию угрожают убийством в Казахстане

Главному тренеру сборной Казахстана по фигурному катанию Сергею Воронову угрожают убийством и требуют покинуть страну. Об этом в ходе специальной конференции рассказала вице-президент Федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен.

"Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я решила, что ситуация принимает серьёзный оборот, и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание", — заявила Тен.