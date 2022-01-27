Жительница блокадного Ленинграда Тихомирова рассказала, как бомбёжки заставили повзрослеть

Ровно 78 лет назад закончилась блокада Ленинграда. Но когда начались бомбёжки, шестилетней девочке Лене Тихомировой пришлось повзрослеть. Сейчас она является представителем общества "Жители блокадного Ленинграда". Елена Тихомирова с тяжестью на сердце рассказала в интервью газете "Петербургский дневник", как было непросто жить в осаждённом городе и почему она навсегда перестала плакать после зимы 1942-го.

Тихомирова отметила, что её семья жила в Автово, в новом доме, где сейчас находится одноимённая станция метро. Они узнали о начале войны, когда собирались уезжать на море к бабушке в Одессу. Их дом оказался на второй линии обороны, немцы стояли всего в трёх километрах от него. В квартире Тихомировых расположились пулемётчики, а во дворе дома оборудовали лазарет. Чтобы туда пройти, нужно было иметь специальный пропуск.

"Мы все повзрослели, когда начались бомбёжки", — подчеркнула женщина.

Зимой 1942 года её семья уже жила в чужой квартире на Петроградской стороне. Однажды начали бомбить, Лена с родными хотели спуститься с восьмого этажа в убежище, но опоздали. В огромное дерево у дома попал снаряд.

"Помню, как стою в коридоре, в руках маленький чемоданчик, мама закрывает дверь. И тут падает эта бомба. Дом закачался! Был такой страх, что после этого я навсегда перестала плакать. Но начала заикаться… Заикание мне вылечили учителя значительно позже", — поделилась Тихомирова.

Она отметила, что помнит, как горели Бадаевские склады и крики зверей в зоопарке во время бомбёжек. Такие моменты оставляют след в душе человека на всю жизнь, заметила женщина. Кроме того, Елена обратила внимание, что в осаждённом городе не было эпидемий. Несмотря на слабость от недоедания, население послушно соблюдало карантинные меры.

После смерти матери маленькая Лена попала в детдом, который в октябре 1942 года эвакуировали через Волховстрой в Алтайский край. Они оказались в колхозе "Майское утро", руководителем которого был дедушка второго космонавта Германа Титова.

Тихомирова рассказала, что в это время ещё был жив её отец, однако во время войны они потеряли друг друга. Воссоединиться семье удалось только после Победы, в сентябре 1945 года — папа приехал за маленькой Леной на Алтай, адрес детдома удалось найти в документах.