Рестораны в Свердловской области продолжат работать ночью до 3 февраля

В Свердловской области предприятия общепита продолжат работать в ночное время до 3 февраля 2022 года. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональный Департамент информационного развития (ДИП).

"До 3 февраля продлён срок, в течение которого организации общественного питания могут работать в ночное время", — уточнили в департаменте.

Отмечается, что соответствующий документ уже подписан и вступит в силу с завтрашнего дня. До внесения поправок в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией CoViD-19 кафе и рестораны в области могли работать по ночам только до 27 января.