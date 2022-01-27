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Рестораны в Свердловской области продолжат работать ночью до 3 февраля

Соответствующий указ уже подписан и вступит в силу с завтрашнего дня. Ранее такая мера была установлена в регионе до 27 января.

27 января, 12:56
<p>Работа ресторана. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Работа ресторана. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В Свердловской области предприятия общепита продолжат работать в ночное время до 3 февраля 2022 года. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональный Департамент информационного развития (ДИП).

"До 3 февраля продлён срок, в течение которого организации общественного питания могут работать в ночное время", — уточнили в департаменте.

Отмечается, что соответствующий документ уже подписан и вступит в силу с завтрашнего дня. До внесения поправок в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией CoViD-19 кафе и рестораны в области могли работать по ночам только до 27 января.

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Ранее из-за скачка заболеваемости в Тульской области решили ужесточить ковидные ограничения. В регионе запретили проведение банкетов и прочих развлекательных мероприятий, а также приостановили работу фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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