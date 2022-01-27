Жители Петербурга в феврале могут встретить лисиц прямо на улицах города
К людям животных приведёт "зов природы", отметил биолог. Однако, по его словам, надолго они там не останутся и вскоре уйдут в привычный ареал обитания.
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Биолог Павел Глазков рассказал, что в феврале жители Санкт-Петербурга могут встретить лисиц прямо в центре города. Всё дело в том, что в это время у диких животных как раз начинается брачный период.
Как пояснил специалист, из-за этого у лисиц практически теряется чувство осторожности и сбиваются ориентиры. После брачного периода животные уйдут из города и погрузятся в привычный ареал обитания. К слову, самцов, в отличие от самок, биолог называет настоящими семьянинами. Как отметил Глазков, как правило, они находятся рядом с "дамой сердца" всю беременность и потом помогают ей выращивать потомство.
"При этом, если он погибает, лисицы-холостяки, которые не успели обзавестись семьёй, приходят к вдове. Они дерутся за право стать отчимом её детёнышей. После победитель берёт на себя ответственность за её потомство", — передаёт телеканал "Санкт-Петербург" слова биолога.
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