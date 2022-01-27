Актриса Ольга Кабо впервые рассказала о причинах развода со вторым мужем
В браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым артистка прожила 11 лет, за это время у них родился сын Виктор. Однако судебные разбирательства после расставания всё ещё преследуют звезду.
Ольга Кабо © Instagram / kabo_olga
Актриса Ольга Кабо впервые откровенно рассказала о скандальном разводе с бизнесменом Николаем Разгуляевым. Как призналась артистка, экс-возлюбленный втянул её в историю, из которой она до сих пор не может выпутаться.
О крупных финансовых проблемах экс-мужа Кабо, будучи в браке, узнала, когда покупала в ипотеку квартиру. Эта новость стала для неё полной неожиданностью, тем более за 11 лет супруги никогда не скрывали что-то важное друг от друга. Как оказалось, Разгуляев задолжал крупную сумму банкам. Сейчас за это приходится отдуваться и Кабо.
"Огромная потеря и разбитые надежды": Гоар Аветисян заявила, что муж бросил её в самый трудный момент
"Уже несколько лет я сужусь с кредиторами Николая, которые никак не могут понять, что я отдельная личность. У нас было брачное соглашение, брачный договор. Надеюсь, когда-нибудь суды закончатся" — поведала 53-летняя звезда в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".
Кабо также отметила, что с 2016 года супруги уже практически не были мужем и женой, между ними появилось много недосказанностей.
Ранее стало известно, что Памела Андерсон подала на развод всего через год после свадьбы с телохранителем. Дэн Хейхерст стал пятым мужем звезды "Спасателей Малибу", они заключили брак в декабре 2020 года.
WOW-stars
Певица Марина Девятова раскрыла причины лишнего веса, который так шокировал её фанатов
сегодня в 09:00
"Риск синдрома Дауна": Врач оценила шансы Волочковой родить от ухажёра, обвиняемого в терроризме
вчера в 16:00
Волочкова не отказалась от нового ухажёра, узнав, что его объявили в розыск за терроризм
вчера в 09:35
Комментариев: 0