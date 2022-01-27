Актриса Ольга Кабо впервые рассказала о причинах развода со вторым мужем

Актриса Ольга Кабо впервые откровенно рассказала о скандальном разводе с бизнесменом Николаем Разгуляевым. Как призналась артистка, экс-возлюбленный втянул её в историю, из которой она до сих пор не может выпутаться.

О крупных финансовых проблемах экс-мужа Кабо, будучи в браке, узнала, когда покупала в ипотеку квартиру. Эта новость стала для неё полной неожиданностью, тем более за 11 лет супруги никогда не скрывали что-то важное друг от друга. Как оказалось, Разгуляев задолжал крупную сумму банкам. Сейчас за это приходится отдуваться и Кабо.

"Уже несколько лет я сужусь с кредиторами Николая, которые никак не могут понять, что я отдельная личность. У нас было брачное соглашение, брачный договор. Надеюсь, когда-нибудь суды закончатся" — поведала 53-летняя звезда в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

Кабо также отметила, что с 2016 года супруги уже практически не были мужем и женой, между ними появилось много недосказанностей.