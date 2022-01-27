Певица Марина Девятова раскрыла причины лишнего веса, который так шокировал её фанатов

38-летняя певица Марина Девятова, которая стала финалисткой шоу "Народный артист – 3", на днях появилась на шоу Малахова "Привет, Андрей!", где исполнила "В роще пел соловушка". Артистка редко появляется на телевидении, поэтому её фанаты были поражены, увидев, как сильно Марина поправилась. В интервью "Стархиту" звезда призналась, что её такая реакция не порадовала, как и рассуждения пользователей Сети по поводу её здоровья.

Марина Девятова. Фото © Instagram / marinadevyatova, pigur, marinadevyatova

По мнению Девятовой, задавать вопросы о её самочувствии в таком тоне очень беспардонно и некрасиво, особенно для женщин. Они-то должны понимать, какие сюрпризы может принести организм без видимых причин. "Может, я беременна! Или пью гормональные средства!" — возмущалась певица в интервью. В комментариях артистка пыталась реагировать на это с юмором, мол, я не шоколадка "Алёнка", чтобы всем нравиться, но недовольство фанатов её расстроило.

Марина Девятова. Фото © YouTube / Россия-1 и Instagram / marinadevyatova