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Певица Марина Девятова раскрыла причины лишнего веса, который так шокировал её фанатов

Артистка призналась, что её расстроила реакция пользователей Сети, которые во время её зажигательного выступления разглядели лишь килограммы.

27 января, 09:00

Марина Девятова. Фото © Instagram / marinadevyatova, pigur, marinadevyatova

38-летняя певица Марина Девятова, которая стала финалисткой шоу "Народный артист – 3", на днях появилась на шоу Малахова "Привет, Андрей!", где исполнила "В роще пел соловушка". Артистка редко появляется на телевидении, поэтому её фанаты были поражены, увидев, как сильно Марина поправилась. В интервью "Стархиту" звезда призналась, что её такая реакция не порадовала, как и рассуждения пользователей Сети по поводу её здоровья.

Марина Девятова. Фото © Instagram / marinadevyatova, pigur, marinadevyatova

Марина Девятова. Фото © Instagram / marinadevyatova, pigur, marinadevyatova

По мнению Девятовой, задавать вопросы о её самочувствии в таком тоне очень беспардонно и некрасиво, особенно для женщин. Они-то должны понимать, какие сюрпризы может принести организм без видимых причин. "Может, я беременна! Или пью гормональные средства!" — возмущалась певица в интервью. В комментариях артистка пыталась реагировать на это с юмором, мол, я не шоколадка "Алёнка", чтобы всем нравиться, но недовольство фанатов её расстроило.

Марина Девятова. Фото © YouTube / Россия-1 и Instagram / marinadevyatova

Марина Девятова. Фото © YouTube / Россия-1 и Instagram / marinadevyatova

"У меня произошёл гормональный сбой. За последние два года я очень сильно и худела, и полнела", — отметила Марина в беседе с журналистами. Она призналась, что прекрасно видит себя в зеркале каждый день и зрелище её не радует, однако она не готова отказываться от выступлений и съёмок из-за таких досадных мелочей. "Мне всё равно, что там про меня говорят, главное, что я чиста перед своей совестью", — заключила Девятова.

Певица Марина Девятова появилась в шоу, и её с трудом узнали из-за лишних килограммов

Певица Марина Девятова появилась в шоу, и её с трудом узнали из-за лишних килограммов

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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