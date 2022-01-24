Певица Марина Девятова появилась в шоу, и её с трудом узнали из-за лишних килограммов

38-летняя певица Марина Девятова появилась в шоу Малахова "Привет, Андрей", где не только пообщалась со звёздами, но и исполнила песню "В роще пел соловушка". Обычно артистка редко появляется на телевидении — у неё на это остаётся не так много времени из-за забот о семье и постоянных гастролей, в том числе мировых. Поэтому зрители и не знали, что за последнее время Марина набрала лишний вес, из-за которого её стало просто не узнать.

Фото © YouTube / Россия 1 и Instagram / marinadevyatova

Однако, даже несмотря на все килограммы, певица отлично выступила на шоу, сумев зажечь публику задорной народной песней. А потому фанаты в комментариях под видео даже не обратили внимание на её изменившуюся внешность. Сильный голос и харизма Марины никак не пострадали, а потому поклонникам её творчества было всё равно. "Обожаю Девятову, смотрела на неё и глаз не сводила!", "Марина настоящая русская красавица! Всё прекрасно: и манеры, и харизма, и голос!", "Красивая, сочная, задорная певица. Полнота ей очень к лицу", — писали они под роликом.

Фото © YouTube / Россия 1 и Instagram / marinadevyatova

Такому единодушию можно только позавидовать, ведь в 38 лет у Марины уже есть настолько преданные слушатели, что они и слова плохого про неё сказать не могут. Звание любимой артистки певица приобрела на шоу "Народный артист – 3", где стала финалисткой. Тогда девушку многие запомнили за её живость, выдающийся вокал и сильный характер. Марине часто говорили, что с народными песнями популярной не стать, но её было не переупрямить: артистка записалась на телешоу, а после стала мировой звездой.

Фото © YouTube / Россия 1 и Instagram / marinadevyatova, elquest

Марина стала символом русской культуры: её приглашали на культурные фестивали Европы, где она пела перед известными и авторитетными людьми. В восторг от неё пришла даже королева Елизавета II. Но не только карьере женщины можно позавидовать — в семейной жизни у неё всё складывается более чем замечательно.

Фото © Instagram / marinadevyatova, marinadevyatova