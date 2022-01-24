"Она как микро-Хиросима": Анфиса Чехова поразила зрителей телешоу, поверив старой шутке про СВЧ-печи

На днях в эфире Первого канала вышел очередной выпуск шоу "Кто хочет стать миллионером". На этот раз в гостях у Дмитрия Диброва были Анфиса Чехова и Анастасия Волочкова. И хоть по скандалам из них двоих специалистка именно экс-балерина, на этот раз всё внимание к себе привлекла 44-летняя телеведущая. Один из 15 вопросов был: "Какое из устройств появилось у домохозяек позже других?" Участницы начали обсуждать варианты, а потом произошло... это.

Видео © Первый канал

Анфиса Чехова, видимо, полностью уверенная в своей правоте, заявила, что микроволновки вредны, как "маленькие разряды Хиросимы", и Япония якобы даже прекратила их выпускать. Интересная информация. Загвоздка в том, что она не имеет ничего общего с реальностью, а то, что рассказывала Анфиса в студии телешоу, было "вдохновлено" фейком, который завирусился почти три года назад. История началась весной 2019-го, когда в сатирическом издании "Панорама" вышел материал под заголовком "Япония окончательно откажется от СВЧ-печей к 2020 году".

Анфиса Чехова. Фото © Instagram / achekhova

В тексте авторы отметили, что за последние двадцать лет микроволновки радиоактивными волнами нанесли больше вреда, чем ядерная бомбардировка Хиросимы в 1945-м. Стоит отметить, "Панорама" — юмористический проект, и все статьи, которые там публикуются, это не что иное, как шутки. Вот только иногда они так похожи на правду, что их перепечатывают журналисты вполне серьёзных изданий.

Анфиса Чехова. Фото © Instagram / achekhova