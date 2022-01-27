Армия США расследует самоубийство сына актёра Майкла Мэдсена

Армия США расследует самоубийство сына известного голливудского актёра Майкла Мэдсена и крестника режиссёра Квентина Тарантино Хадсона. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По данным издания, тело 26-летнего Хадсона нашли 23 января в казармах армейской базы США "Скофилд" на Гавайях. По предварительной версии, сослуживцы упрекали его в желании обратиться к психотерапевту.

"Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался <...>. Мы подозреваем самоубийство. Оно произошло на острове Оаху", — рассказал пресс-секретарь управления судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу.

На Гавайях Мэдсен жил со своей женой Карли. Семья погибшего также подтвердила смерть молодого человека, но отказалась от комментариев. Для организации похорон на остров вылетела его 61-летняя мать Де Анна, сообщает издание.

Отец юноши Майкл Мэдсен известен по многим фильмам американского режиссёра Квентина Тарантино, таким как "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмёрка". Режиссёр также является крёстным отцом погибшего молодого человека. У актёра осталось ещё четверо детей от двух браков.