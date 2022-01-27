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Армия США расследует самоубийство сына актёра Майкла Мэдсена

По предварительной версии, сослуживцы упрекали его в желании обратиться к психотерапевту. Родственники погибшего отказались от комментариев.

27 января, 13:20
<p>Хадсон Мэдсен. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/hudson.madsen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hudson Madsen</a></p>

Хадсон Мэдсен. Фото © Facebook / Hudson Madsen

Армия США расследует самоубийство сына известного голливудского актёра Майкла Мэдсена и крестника режиссёра Квентина Тарантино Хадсона. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По данным издания, тело 26-летнего Хадсона нашли 23 января в казармах армейской базы США "Скофилд" на Гавайях. По предварительной версии, сослуживцы упрекали его в желании обратиться к психотерапевту.

"Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался <...>. Мы подозреваем самоубийство. Оно произошло на острове Оаху", — рассказал пресс-секретарь управления судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу.

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На Гавайях Мэдсен жил со своей женой Карли. Семья погибшего также подтвердила смерть молодого человека, но отказалась от комментариев. Для организации похорон на остров вылетела его 61-летняя мать Де Анна, сообщает издание.

Отец юноши Майкл Мэдсен известен по многим фильмам американского режиссёра Квентина Тарантино, таким как "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Омерзительная восьмёрка". Режиссёр также является крёстным отцом погибшего молодого человека. У актёра осталось ещё четверо детей от двух браков.

Ранее Лайф рассказал, что в Свердловской области мужчина попытался совершить суицид в отделе полиции. Таким способом он хотел вызвать жалость бывшей девушки и вернуть её расположение.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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