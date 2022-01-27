Герой РФ Бочаров: Ленинградцы в блокаду показали беспримерную силу духа для всего мира

Снятие блокады Ленинграда сыграло огромную роль во время Великой Отечественной войны, поскольку тогда все республики увидели стойкость духа жителей осаждённого города. Об этом сообщил в беседе с Лайфом герой Российской Федерации, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров.

"27 января, когда полностью была снята блокада Ленинграда, это событие в период Великой Отечественной войны сыграло огромную роль. Потому что весь советский народ, включая все республики, увидел, что стойкость духа ленинградцев была выше стойкости духа немецко-фашистской армады", — рассказал он.

По словам Бочарова, в 1941 году Ленинград не был городом-крепостью, но стал им благодаря людям, которые создали "фундамент непокорённости". Он отметил, что всем известно, как народ боролся за свою жизнь, производил вооружение, которое затем отправляли на фронт. Причём доставляли его в том числе и по той Дороге жизни, по которой поставлялись продукты питания.

"Ленинградцы показали беспримерную силу духа для всего мира. Для всего! Я был в Ленинграде, был на Невском пятачке, на Синявинских высотах, проводил встречи в населённых пунктах, которые к ним примыкают, со школьниками и населением, в Домах культуры, в школах. Я вижу, с какой трепетностью хранят они память о тех событиях. Память у нас жива!" — подчеркнул Бочаров.

Он отметил, что до сих пор стойкость ленинградцев ставится в пример нам в выполнении своего гражданского долга. Бочарову хотелось бы, чтобы российские школьники побывали в упомянутых местах и увидели Пискарёвское кладбище, где захоронено огромное количество жертв тех событий.

"Если бы наши школьники туда приехали, с ними провели бы экскурсии. Они бы увидели, что тогда творилось. Чтобы не задавали вопросов, а не сдать ли нам было Ленинград для того, чтобы не было таких больших жертв. Когда возникают такие дикие вопросы, то становится не по себе", — заключил герой Российской Федерации.

В свою очередь лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич заявил, что особенно сейчас важно помнить дату снятия блокады Ленинграда. По его словам, основная часть "здорового населения" не знает, что такое война. Сейчас, в ХХI веке, когда информационные диверсии и провокации со стороны западных стран стали нормой, происходит подмена понятий, отметил Клинцевич.

"Это те скрепы, которые в нашей жизни не дадут заржаветь нашим душам. <...> Наши скрепы — это та великая история, и тем больше мы будем делать фильмов, как на самом деле и что было, пока живы блокадники. На их фоне солдат в разведке не имел тех трудностей и того психологического давления, которые имели бабушка с внучкой, живущие в подвале холодном без пищи, без воды", — сказал он.