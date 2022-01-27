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Суд арестовал экс-главу управления Росимущества Подмосковья Николая Пешкова

Чиновник был задержан сегодня вместе с коммерсантом, давшим ему взятку. По данным СК, она представляла собой оплату гостиничного номера во время отдыха на одном из курортов России.

27 января, 13:28
<p>Николай Пешков © <a href="https://www.fedmp.ru/news/zavershilsya-istoricheskij-protsess-peredachi-v-sobstvennost-tserkvi-vseh-stroenij-zaikonospasskogo-monastyrya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fedmp.ru</a></p>

Николай Пешков © fedmp.ru

Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего руководителя Подмосковного управления Росимущества Николая Пешкова по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Он пробудет в СИЗО до 25 марта включительно.

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По данным Следственного комитета, Пешков был задержан сегодня, 27 января, вместе с коммерсантом. Они подозреваются в получении и даче крупной взятки. По данным следствия, находясь в должности руководителя ведомства, Пешков получил деньги за оплату гостиничного номера на одном из курортов России. По данной статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.

А ранее Лайф рассказывал, что адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе отправили в СИЗО. Юрист арестована по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и заключена под стражу до 23 марта, ей грозит до 10 лет колонии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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