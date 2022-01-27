Суд арестовал экс-главу управления Росимущества Подмосковья Николая Пешкова

Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего руководителя Подмосковного управления Росимущества Николая Пешкова по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Он пробудет в СИЗО до 25 марта включительно.

По данным Следственного комитета, Пешков был задержан сегодня, 27 января, вместе с коммерсантом. Они подозреваются в получении и даче крупной взятки. По данным следствия, находясь в должности руководителя ведомства, Пешков получил деньги за оплату гостиничного номера на одном из курортов России. По данной статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.