Суд арестовал экс-главу управления Росимущества Подмосковья Николая Пешкова
Чиновник был задержан сегодня вместе с коммерсантом, давшим ему взятку. По данным СК, она представляла собой оплату гостиничного номера во время отдыха на одном из курортов России.
Николай Пешков © fedmp.ru
Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего руководителя Подмосковного управления Росимущества Николая Пешкова по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Он пробудет в СИЗО до 25 марта включительно.
По данным Следственного комитета, Пешков был задержан сегодня, 27 января, вместе с коммерсантом. Они подозреваются в получении и даче крупной взятки. По данным следствия, находясь в должности руководителя ведомства, Пешков получил деньги за оплату гостиничного номера на одном из курортов России. По данной статье ему грозит до 12 лет лишения свободы.
А ранее Лайф рассказывал, что адвоката Улюкаева Дареджан Квеидзе отправили в СИЗО. Юрист арестована по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и заключена под стражу до 23 марта, ей грозит до 10 лет колонии.
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